Blaine Higgs: plus de soins en clinique privée, mais pas d’avortements

Le premier ministre Blaine Higgs cherche à accroître la disponibilité de certains services médicaux dans des cliniques privées afin de désengorger les hôpitaux. Il continue toutefois d’affirmer que l’avortement chirurgical n’a pas les mêmes problèmes d’accès que d’autres services.

Le premier ministre affirme que certains services médicaux connaissent une forte demande, et qu’il serait parfois mieux de les offrir dans des cliniques privées, au lieu de se limiter à les offrir en milieu hospitalier.

«J’ai mentionné le nombre de médecins de famille qui sont tous dans des cliniques privées. Nous les payons pour leurs procédures dans leurs cliniques. Que pouvons-nous faire de plus dans ces cliniques que nous ne faisons pas aujourd’hui?»

Il mentionne par exemple des services d’urologue ou des procédés permettant de détecter des pierres aux reins.

Il affirme également que les temps d’attente pour des chirurgies de la hanche et du genou sont très élevés.

Il y a un peu plus d’un an, le premier ministre semblait plus réticent à financer davantage de services dans des cliniques privées.

L’avortement chirurgical fait partie d’une liste de procédés médicaux qui ne sont pas couverts par l’Assurance-maladie à moins d’être pratiqué dans un hôpital. La province finance donc ce service à l’Hôpital régional Chaleur à Bathurst, et à l’Hôpital de Moncton et au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton.

L’an dernier, Blaine Higgs a indiqué que le fait de financer des avortements chirurgicaux en clinique privée à l’aide de l’Assurance-maladie serait une pente glissante.

«Où est-ce que ça se termine? Quels autres services privés devrait-on offrir dans la province, c’est cela mon point, où est-ce que ça se termine?», a-t-il dit en juin 2021.

En s’adressant à des journalistes mercredi, il affirme qu’il s’agit d’une question d’accessibilité. L’accès à l’avortement est adéquat, mais d’autres services médicaux ont des problèmes d’accès, selon lui.

«Nous avons demandé aux régies si l’accès était un problème, s’il y avait une demande, un besoin d’améliorations. Et on nous a dit non, il n’y en a pas.»

En juillet 2021, dans une lettre envoyée au ministère de la Santé, le Réseau de santé Horizon a affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter des services d’avortement chirurgical dans la province, et que le service offert à l’Hôpital de Moncton suffisait à répondre à la demande.

Les citoyens ne paieront pas de leur poche, selon Higgs

Blaine Higgs a affirmé lundi que toutes les options étaient sur la table pour améliorer l’offre de soins de santé, y compris la prestation privée de soins de santé.

Il avait déjà affirmé lundi qu’il voulait que les services de santé soient toujours financés par le gouvernement malgré les changements à prévoir.

Il est toutefois allé plus loin pour clarifier ses propos, mercredi, en affirmant que les citoyens du N.-B. n’auront pas à payer de leur poche pour se faire soigner.

«Il ne faut pas confondre la question et la discussion sur le privé et dire “ah, bien les gens vont payer pour leurs propres services à l’hôpital ou ailleurs”. Ce n’est pas de cela qu’on parle ici.»