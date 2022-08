COVID-19: sept décès supplémentaires dans les Maritimes

Les autorités de santé des provinces maritimes ont rapporté sept décès supplémentaires liés à la COVID-19 au cours de la dernière semaine.

Au Nouveau-Brunswick, les autorités sanitaires ont signalé six nouveaux décès liés à la COVID-19 survenus la semaine dernière, une légère hausse par rapport aux cinq décès recensés la semaine précédente.

Les données sur les cas hebdomadaires indiquent 797 cas positifs diagnostiqués par test PCR la semaine dernière, ce qui semble indiquer une tendance à la hausse après quatre semaines consécutives de décroissance.

On compte actuellement 21 patients hospitalisés atteints de la COVID-19, soit un recul de six par rapport à la semaine dernière.

Du côté de l’Île-du-Prince-Édouard, on a aussi déploré un décès lié à la COVID-19. Les autorités ont précisé que la personne décédée était âgée entre 60 et 79 ans. On compte actuellement 11 patients hospitalisés sur l’île atteints de la COVID-19.