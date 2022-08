Crise en santé: appel à la manifestation dimanche

Après avoir rempli des pétitions et rencontré des représentants du gouvernement, un groupe de citoyennes mobilisées pour de meilleurs soins aux urgences organise une première manifestation dimanche devant les mairies de la province. Face aux situations tragiques et aux manque d’initiatives politiques, elles souhaitent faire entendre l’épuisement des soignants.

Zéro. C’est le nombre d’engagements reçus après avoir envoyé aux différents représentants politiques des lettres, propositions et témoignages sur la situation des hôpitaux.

«Zéro. Personne n’est revenu vers nous», se désole Mylène Poirier qui alerte sur la situation depuis le début de l’été à travers le groupe Facebook New Brunswickers Urges For Healthcare System Improvements.

«On essaie de faire ça sérieusement, mais comme sur une échelle, on va maintenant passer à l’étape supérieure.»

La prochaine étape, c’est donc la manifestation. Le groupe relaie un appel à se rassembler le 28 août, à 13h, devant toutes les mairies du Nouveau-Brunswick, et à Moncton en particulier, pour ne plus voir «de morts dans les salles d’attente d’urgence et engager plus de médecins».

Si l’événement affiche pour l’instant une cinquantaine de participants sur les médias sociaux, son organisatrice, Sherry MacIsaac Porter, espère un sursaut.

«Les gens doivent apprendre à résister, ce n’est plus possible de rester derrière son ordinateur à se plaindre», exprime-t-elle, scandalisée par les histoires tragiques vécues aux urgences cet été et par sa propre expérience de l’hôpital.

À propos d’une femme de 79 ans, qui est morte une semaine aprés avoir attendu 26 heures aux urgences de Fredericton, elle s’indigne, «il vaut mieux que cela n’arrive jamais à un membre de ma famille, parce qu’il n’y aurait aucun coup de fil qui suffirait à réparer ma colére!»

Les rencontres avec les représentants politiques n’ont rien donné

Pour éviter une situation aussi malheureuse, cette retraitée de Sackville a donc décidé de s’engager dans l’organisation du rassemblement, en contactant tous les députés de l’opposition, syndicats et médias.

«Nous ne voulons pas être pris au dépourvu et que, tout d’un coup, notre système de soins de santé bascule vers un modèle semblable à celui des États-Unis, où il y a privatisation et où vous prenez une assurance. Les gens veulent des réponses», indique-t-elle inquiète.

Une initiative bienvenue pour Mylène Poirier et Julie Léger qui collectent depuis des mois les témoignages de soignants pour les faire remonter aux autorités. Elles ont décidé de prendre part à cet événement et de le partager avec leur communauté.

«Sur Facebook on est limité au monde qui est sur nos pages, on pourrait toucher un autre public avec un rassemblement», explique Mylène Poirier, craignant tout de même que les soignants soumis à la réserve ne puissent se rendre à l’évènement. C’est là tout l’intérêt de son action citoyenne, selon elle.

«Si ce n’est pas un de nous qui allons les représenter, qui le fera?»