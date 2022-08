Le Nouveau-Brunswick se lance dans la course à l’hydrogène vert

La rencontre entre les premiers ministres canadiens et allemand mardi à Terre-Neuve-et-Labrador a été l’occasion d’annoncer plusieurs projets autour de l’hydrogène vert au Nouveau-Brunswick. Un accord entre Belledune et un port allemand pose les premières pierres d’un corridor maritime, tandis que la Première Nation Pabineau s’est entendue avec une compagnie allemande pour développer les énergies renouvelables sur son territoire.

Une dizaine de compagnies du Canada Atlantique avec des kiosques, pour convaincre les quelque cinquante représentants d’industriels allemands. Voilà comment le PDG du Port de Belledune, Denis Caron, décrit le salon de l’hydrogène organisé mardi à Terre-Neuve-et-Labrador, entre les représentants des deux pays.

«Nous sommes fiers de supporter les efforts du Canada ayant pour but d’apporter une énergie durable au monde entier», a déclaré le gestionnaire du port en annonçant la signature d’un protocole d’entente avec un port allemand.

«Le port a beaucoup de similitudes et de synergies avec le nôtre. Il s’agit principalement d’un port de vrac liquide, mais aussi d’un port de fabrication de produits tels que l’acier.»

Si l’entente met l’accent sur les «carburants propres et les produits verts», il s’agit pourtant d’une stratégie plus large, visant à «avoir un partenaire pour ouvrir les portes du marché européen».

«Je pense que nous pouvons commencer à voir des échanges dans l’année qui vient. Pas sur l’hydrogène évidemment, mais sur d’autres produits», considère Denis Caron, en évoquant notamment les automobiles allemandes pour lesquelles il y aurait une demande au Canada.

Par le biais du fonds de transition pour le charbon, le port bénéficie de soutiens du gouvernement fédéral et cherche ainsi à diversifier au maximum ses activités pour les 30 prochaines années.

Production d’acier vert, commerce de minerais pour batteries ou encore biomasse, le port du nord de la province explore toutes les possibilités dans une stratégie de long-terme, qui devrait être dévoilée en septembre prochain et bénéficie pour cela du soutien du premier ministre, Blaine Higgs qui s’est dit «entièrement disposés à faire ce que nous pouvons pour les aider à réussir».

Une diversification également encouragée par le fédéral qui vient de signer au même moment un accord avec les dirigeants allemands sur le développement de l’hydrogène. Par des politiques et règlements, les deux gouvernements s’engagent à faciliter et encourager les investissement dans le secteur.

Principal défi pour produire de l’hydrogène vert

Le port de Belledune n’a pas attendu ce pacte d’approvisionnement, en annonçant dès la semaine dernière un important projet de production d’hydrogène «vert» d’ici 2027. Le principal défi pour sa réalisation reste l’approvisionnement en énergies propres ou renouvelables pour alimenter la production.

Une partie de la solution pourrait venir de la Première Nation Pabineau, communauté mi’gmaque située au sud de Bathurst, qui vient d’annoncer un partenariat avec deux compagnies spécialisées dans les énergies renouvelables. Objectif, produire quatre gigawatts à l’aide d’éoliennes et de panneaux solaires, capables d’alimenter jusqu’à 300 000 tonnes d’hydrogène par an pour une utilisation locale et l’exportation.

«Le protocole d’entente est un point de départ, les discussions commencent maintenant et nous essaierons d’amener d’autres Premières nations intéressées par cette opportunité», affirme James Richardson, conseiller en développement économique de la communauté Pabineau. Pour le moment, aucun calendrier précis, ni de plans d’installations, n’ont encore été fixés, mais le représentant de Community Wind, la société de Nouvelle-Écosse partie prenante de l’accord, qualifie déjà le projet de «révolutionnaire».

L’Allemagne offre son expertise

À l’initiative de la proposition, on retrouve une entreprise allemande spécialisée dans les énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, avec qui le courant est immédiatement passé avec la communauté Pabineau, selon James Richardson.

«Ils sont venus un jeudi, nous les avons rencontrés. Ils ont fait des tests et ont vu qu’il y avait assez de vent ici pour le faire. Et nous avions un accord signé le lundi. Nous n’aimons pas les processus, nous voulons aller de l’avant et faire bouger les choses», indique M. Richardson, en faisant état de la surprise des industriels allemands, habitués à attendre plusieurs mois avant qu’un projet se concrétise.

Alors que l’électricité verte produite sur le territoire de la première nation servirait directement aux activités liées à l’hydrogène du port de Belledune, elle devra pourtant être d’abord vendue à Énergie NB. Un monopole sur le transport et la distribution d’électricité que James Richardson souhaite voir abandonner par le gouvernement, pour libérer, dit-il, les projets d’énergies renouvelables.

En attendant, la communauté va prendre part aux prochaines étapes d’infrastructures du port de Belledune, qui prévoit d’associer la population pour l’étude de faisabilité.

Ottawa doit agir rapidement sur le plan de l’hydrogène, dit un acteur de l’industrie

Le président de l’entreprise à l’origine de l’un des plus grands projets d’hydrogène vert proposés au Canada atlantique affirme qu’un délai de trois ans pour commencer à expédier le carburant en Allemagne est réalisable si tout le monde agit rapidement.

John Risley est le président de World Energy G2, un consortium qui cherche à obtenir l’approbation provinciale pour construire une installation de production d’hydrogène éolienne dans une ville portuaire située sur la côte ouest de Terre-Neuve-et-Labrador.

Il fait partie de la douzaine de projets mis sur la table au Canada atlantique au cours des derniers mois alors que la demande d’hydrogène monte en flèche au milieu de la crise de l’approvisionnement énergétique en Europe et dans un contexte de préoccupations croissantes concernant le changement climatique.

M. Risley indique que l’accord sur l’hydrogène signé mardi par le Canada et l’Allemagne a été une « énorme bougie d’allumage » pour l’industrie et apporte beaucoup plus de visibilité aux projets.

Mais il soutient que le Canada est dans une course pour entrer dans les files d’attente de la chaîne d’approvisionnement des produits nécessaires à la construction de parcs éoliens et d’usines d’hydrogène.

Selon lui, le Canada devrait être particulièrement préoccupé par les incitations fiscales qui viennent d’être offertes aux Américains qui entreprendront des projets d’hydrogène au cours de la prochaine année.

Hydrogène: qu’est-ce que c’est et quelle est l’opportunité pour le Canada ?

Le premier ministre Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz ont signé cette semaine un accord pour aider à lancer une chaîne d’approvisionnement transatlantique en hydrogène, les premières livraisons étant prévues d’ici 2025. Voici un aperçu de l’hydrogène et des opportunités qu’il pourrait offrir:

Qu’est-ce que l’hydrogène?

Premier élément du tableau périodique, l’hydrogène est l’élément le plus simple et le plus léger – environ 14 fois plus léger que l’air. L’hydrogène est abondant dans tout l’univers, mais sur Terre on le trouve rarement à l’état naturel, ce qui signifie qu’il doit être extrait d’autres sources (généralement de l’eau et du méthane).

À quoi sert-il?

L’hydrogène peut être utilisé comme carburant dans les véhicules électriques alimentés par pile à combustible, brûlé pour produire de la chaleur ou utilisé dans une gamme de procédés chimiques et industriels.

L’hydrogène est-il un carburant «propre»?

L’hydrogène est un carburant à combustion propre, ce qui signifie qu’il ne produit pas de gaz à effet de serre, de carbone noir, de particules ou d’ozone troposphérique au point d’utilisation. Lorsqu’il est utilisé dans une pile à combustible électrochimique, comme celle qui alimente les véhicules à hydrogène, il n’émet que de l’eau et de la chaleur.

L’empreinte carbone de la production d’hydrogène varie cependant considérablement. L’hydrogène peut être extrait de diverses sources, notamment l’eau et l’électricité, les combustibles fossiles, la biomasse et en tant que sous-produit de processus industriels. D’un point de vue environnemental, l’objectif est d’utiliser autant de sources renouvelables ou à zéro émission que possible dans la production d’hydrogène.

Le Canada a identifié le déploiement national de l’hydrogène comme un élément clé pour respecter ses engagements en matière de changement climatique. Il indique que dans le meilleur des cas, jusqu’à 30% de l’énergie du Canada pourrait être fournie par l’hydrogène d’ici 2050, ce qui entraînerait une réduction de 190 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre par année.

Quelle est l’opportunité économique?

Le Canada est déjà l’un des 10 principaux producteurs d’hydrogène au monde, avec environ trois millions de tonnes d’hydrogène produites par an (principalement par le secteur chimique, pétrolier et gazier à partir de combustibles fossiles).

Étant donné que la demande d’hydrogène augmente et que le marché mondial devrait atteindre plus de 2500 milliards $ d’ici 2050, plusieurs croient que le Canada pourrait devenir un fournisseur de premier plan. Le pays dispose déjà de riches réserves de matières premières, d’une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’énergie et d’un accès à des infrastructures stratégiques, notamment des pipelines et des ports en eau profonde.

Quels sont les défis ?

Bon nombre des facteurs qui limitent aujourd’hui l’utilisation de l’hydrogène sont d’ordre économique plutôt que technologique. Alors que la mise en œuvre de la norme fédérale sur les carburants propres contribuera à rendre l’hydrogène plus compétitif par rapport aux sources de carburant conventionnelles, les experts affirment que d’autres formes de soutien politique et fiscal seront nécessaires au cours des cinq à 10 prochaines années pour attirer les investissements et aider l’industrie à atteindre une certaine ampleur.

Si la production et la demande nationales augmentent au fil du temps, des infrastructures particulières telles que des pipelines d’hydrogène et des usines de liquéfaction seront également nécessaires. Le Canada aura pour défi de construire ces infrastructures de manière coordonnée et en temps opportun afin de s’assurer que de l’hydrogène propre et à faible coût puisse être livré aux marchés nationaux et internationaux.

Source: Ressources naturelles Canada