Marche de 10 kilomètres à la Dune de Bouctouche

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Dans le cadre de son 25e anniversaire, l’Éco-Centre Irving invite la population à marcher 10 kilomètres sur la Dune de Bouctouche, le 11 septembre prochain à compter de 13h.

Selon la directrice générale de l’Éco-centre Irving, Joanne Jaillet, l’activité est organisée en partenariat avec la Société Parkinson Canada.

«La marche du Parkinson se fait chaque année à Bouctouche, dit-elle. Cette année, ils m’ont approché pour savoir si on pouvait tenir l’événement ici.»

En fait, la famille du défunt révérend Ralph Richardson de Riverview désire honorer le dévouement de ce «héros national» à l’occasion de «La grande randonnée Parkinson Canada 2022», qui a lieu cette année à la Dune de Bouctouche. «Sa place favorite de marche était ici», informe Joanne Jaillet.

En 2020, M. Richardson qui était lui-même atteint de la maladie de Parkinson, avait réussi à amasser 30 250$ pour l’organisme de bienfaisance.

C’est dans ce contexte que l’équipe de l’Éco-Centre invite les participants à accompagner les personnes atteintes de la maladie qui vont d’abord marcher sur la passerelle d’une distance d’un kilomètre. Ceux et celles qui le désirent pourront par la suite marcher cinq kilomètres sur la plage de sable, et revenir au point de départ, pour un total de dix kilomètres.

«À 5 kilomètres, on va avoir quelqu’un pour accueillir les participants avec des collations et de l’eau», affirme Joanne Jaillet. Le nettoyage de la plage fera encore partie de la marche cette année.

C’est exceptionnel que l’Éco-Centre tienne cet événement cette année. Normalement, l’organisme a l’habitude d’organiser une marche complète de la dune. L’activité n’a pas eu lieu au cours des deux dernières années en raison de la pandémie.

«C’était une marche de la pleine dune. On apportait les gens à Saint-Thomas en autobus. De là, on les amenait en ponton jusqu’au bout de la dune, et là ils marchaient le plein 12 kilomètres, explique Joanne Jaillet. On veut le refaire l’année prochaine.»

Cette activité a été populaire par le passé. Lors de la dixième édition, en septembre 2019, 203 personnes avaient pris part à l’événement.

«Lorsque la Société du Parkinson m’a approchée, je trouvais que c’était une bonne cause. Alors on a changé ça pour cette année», explique la directrice générale de l’Éco-centre.

Des dons seront acceptés et remis à la Société Parkinson Canada lors de l’événement du 11 septembre à la Dune de Bouctouche.