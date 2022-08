Moncton: le Centre Avenir remonte finalement la pente

La pandémie a gâché la fête au Centre Avenir de Moncton, mais l’année 2022 devrait se terminer bien mieux qu’elle n’a commencé.

Mesures sanitaires et annulations en cascade ont engendré d’importantes pertes de revenus pour le lieu de divertissement fraîchement inauguré. L’an dernier, seuls les matchs des Wildcats ont pu avoir lieu dans l’aréna de 8800 sièges, devant un public restreint. Résultat, seulement 45 000 spectateurs ont franchi les portes du Centre Avenir en 2021.

Confrontée à des difficultés financières, l’entreprise qui gère le centre, ASM Global, a obtenu de la Ville de Moncton des reports des paiements minimums garantis pour 2020, 2021 et 2022.

La municipalité a également offert une aide prenant la forme d’un prêt remboursable pouvant atteindre 1 425 000$.

ASM Global a finalement accédé à 125 000$, précise Gregg Houser, contrôleur et trésorier adjoint de la municipalité. «Il semble que c’est le maximum de fonds dont ils auront besoin», a-t-il avancé lundi lors du comité plénier de la ville.

«C’est un bon signe, commente le directeur général du Centre Avenir, Dave Saldanha. Nous avons été capables de prospérer davantage que nous le pensions et de moins dépendre de l’aide mise à notre disposition.»

Les affaires ont finalement repris au printemps. En avril, les concerts de l’auteur-compositeur-interprète James Taylor et du groupe pop Imagine Dragons ont marqué la reprise des spectacles au centre-ville de Moncton.

Les trois représentations du spectacle musical Notre-Dame de Paris ont également eu un certain retentissement.

Depuis le début de l’année 2022, 68 000 entrées ont été comptabilisées. Le centre a aussi servi à l’organisation de salons de l’emploi pour les nouveaux arrivants, au championnat canadien d’haltérophilie, à la foire commerciale Capital Food ou aux collations des grades du NBCC et de l’Oulton College.

Questionné par l’Acadie Nouvelle, Dave Saldanha refuse toutefois d’indiquer si le centre a désormais atteint le seuil de rentabilité.

«L’industrie va maintenant dans la bonne direction, souligne-t-il. Les choses retournent à la normale et les gens ont très envie d’assister à nouveau à des événements. Le reste de l’année 2022 s’annonce extrêmement prometteur.»

Le rockeur canadien Bryan Adams, le chanteur et bassiste britannique Sting et le groupe australien The Wiggles figurent à la programmation du mois de septembre. Michael Bublé est attendu le mois suivant, et l’année devrait se conclure en beauté pour le Centre Avenir, qui accueillera une partie des rencontres du prochain Championnat mondial junior au mois de décembre.

Ouvert depuis 2018, le Centre Avenir a coûté près de 113 millions $. En s’engageant dans ce projet, la Ville de Moncton espérait donner un nouveau souffle au centre-ville. Ce pari est en voie de se réaliser alors que d’importants développements commencent à sortir de terre dans le secteur, qu’il s’agisse du village urbain Junction le long du boulevard Vaughan Harvey, du nouvel immeuble de neuf étages au 1299 rue Main ou de la construction d’un complexe résidentiel de luxe formé de trois tours de 15 étages appelées les Three Sisters, sur la rue Record.