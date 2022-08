Rentrée scolaire: malgré les défis, l’optimisme est au rendez-vous au DSF-NO

«J’hésite à être trop optimiste, car ça nous a déjà joué des tours. Cela dit, j’ai bon espoir que notre système retrouvera une certaine normalité cette année.»

Bien que le spectre de la pandémie de COVID-19 soit toujours présent et que les problèmes de main-d’œuvre persistent à causer plusieurs maux de tête, c’est avec un optimisme assumé que le directeur général du District scolaire francophone Nord-Ouest (DSFNO), Luc Caron, anticipe la prochaine rentrée scolaire.

Lors d’un point de presse tenu mercredi, celui-ci a brossé un portrait global de la situation à l’aube du grand retour en classe. Et somme toute, les bonnes nouvelles sont au rendez-vous.

En premier lieu, après plus de deux décennies de décroissance scolaire, la tendance semble enfin se stabiliser. À preuve, selon les données préliminaires des inscriptions (en date du 24 août), le district commencerait l’année avec plus d’élèves qu’en septembre 2021. On parle d’un total de 5013 élèves, douze de plus qu’en 2021.

«C’est une surprise. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais c’est une bonne nouvelle», rapporte M. Caron, précisant qu’à ce stade, il ne sait toutefois pas quels sont les établissements qui profiteront de ces hausses. L’hypothèse que cette augmentation soit liée à l’arrivée de nouveaux arrivants au cours de l’été serait, selon lui, une probabilité plausible.

Celui-ci admet que cette bonne nouvelle pourrait néanmoins créer un stress sur les ressources humaines par endroit. Pour le moment, tous les (380) postes sont pourvus au niveau de l’enseignement à l’exception d’un poste d’enseignant en éducation physique (deux jours/semaine). Ça, c’est l’autre très bonne nouvelle.

La situation est similaire du côté des chauffeurs d’autobus, un secteur qui a connu son lot de problèmes l’an dernier. Là, les 61 postes disponibles ont trouvé preneurs et le district jouit d’une flotte de 25 suppléants. On ne nage pas dans le surplus, mais c’est un bon départ plus qu’honorable.

Qu’à cela ne tienne, la banque de suppléants au niveau de l’enseignement n’est pas, elle, très étoffée, avoue M. Caron. Cette situation serait particulièrement palpable dans les régions du Restigouche-Ouest, de Grand-Sault et du Haut-Madawaska.

«Pour le moment, on ne parle pas de manque, mais nous n’avons pas une tonne de noms non plus sur nos listes», estime le directeur général.

«Nous ne sommes pas à l’abri de ce que bien d’autres organisations vivent en termes de problèmes de ressources humaines. On le ressent également et on tente de composer avec cette réalité. On continue nos stratégies de recrutement afin de s’assurer que nos listes demeurent suffisantes au fur et à mesure que l’année scolaire avance», soutient-il.

À noter que la rentrée des enseignants aura lieu la semaine prochaine. Celle des élèves se fera pour sa part le 6 septembre.

COVID-19

Au cours des deux dernières années, la pandémie a frappé fort au sein des écoles, et ce, à chaque retour de congés prolongés. Et c’est particulièrement vrai au sein du DSFNO qui fut probablement l’un des districts les plus touchés. Si rien n’indique pour le moment que la prochaine rentrée se fera sous le signe d’éclosions, M. Caron soutient que la vigilance est de mise.

Il note néanmoins que le DSF-NO a beaucoup appris des épisodes de COVID-19 antérieurs, si bien qu’il est mieux préparé en cas d’éclosions que par le passé.

«On a beaucoup appris au niveau de l’enseignement virtuel, avec des supports informatiques (comme Zoom ou Team) qui nous servent beaucoup aujourd’hui. Jamais je n’aurais pensé qu’on serait aussi avancé comme système il y a deux ans et demi. C’est définitivement un gain de la pandémie, et grâce à ça, nous sommes mieux outillés pour faire face à ces situations», indique-t-il.

Pour ce qui est des consignes sanitaires, le DSFNO s’en remet à la Santé publique. Pour le moment, aucune consigne sanitaire particulière (test, quarantaine en cas de symptômes grippaux, port du masque, etc.) n’est en vigueur.

La rentrée devrait donc avoir sensiblement la même saveur que les dernières semaines de l’année scolaire 2021-2022.

Stabilité

Reste qu’au bout du compte, la pandémie a durement secoué le système scolaire, et cela, le directeur général est le premier à l’admettre. C’est pourquoi le mot d’ordre au DSFNO est la stabilité.

«Ça a été éprouvant pour les élèves et pour nos employés. Donc pour les prochains mois, on veut vraiment mettre l’accent sur notre mission première qui est de tout faire pour offrir les meilleures conditions d’apprentissage possible à nos élèves», dit-il, invitant au passage son personnel à se surpasser. «Si chacun (de nos 860 employés) fait un petit geste pour améliorer les conditions dans nos écoles, nous aurons fait un pas de géant», indique-t-il.

Car la COVID-19 a laissé de profondes cicatrices. Comme les autres districts en province, le DSFNO doit toujours composer avec des écarts d’apprentissage dans les salles de classe, particulièrement au niveau de la lecture et des mathématiques. Au niveau académique, il y aura définitivement du rattrapage à faire. Outre l’apprentissage, d’autres problèmes ont aussi été amplifiés, comme l’engagement des élèves plus âgés (baisse marquée de l’intérêt envers l’école) et la socialisation chez les plus jeunes. Toutefois, tout n’est pas noir estime M. Caron.

«Il y a aussi eu de bons coups. Nos élèves ont gagné en résilience et en autonomie. Ils ont aussi tissé davantage de liens avec la communauté. Tout ça, ce sont aussi des gains incroyables qu’il faut souligner», rappelle-t-il.