Riverview: un projet d’école francophone en discussion

Le District scolaire francophone Sud souhaite une nouvelle école dans le Grand Moncton en 2027-2029. C’est même l’une de ses priorités. Ce futur établissement pourrait se trouver à Riverview, où habitent de plus en plus de francophones.

Une école francophone à Riverview. Ce n’est pas un oxymore, mais un projet qui pourrait exister dans quelques années.

«Le Conseil d’éducation fait valoir les besoins en infrastructures du District scolaire francophone Sud (DSFS), qui connaît une croissance fulgurante depuis plusieurs années, passant de 13 389 [élèves] en 2013, à 15 535 en 2021», indique la directrice des relations stratégiques, Ghislaine Arsenault.

L’une des priorités du DSFS est d’obtenir une nouvelle école dans le Grand Moncton en 2027-2029 grâce au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

«Les inscriptions à l’école Sainte-Bernadette [à Moncton, près de Riverview] connaissent une légère hausse, mais l’espace répond toujours aux besoins, pour le moment. Les inscriptions globales dans la région de Moncton connaissent toutefois une hausse plus importante», déclare Mme Arsenault.

Elle ajoute que Riverview compte plusieurs élèves ayant droit qui ne fréquentent pas l’école francophone en raison d’un manque de services dans leur région.

Il y a 1735 personnes de langue maternelle française à Riverview, selon le recensement de 2021 de Statistique Canada. Elles étaient 1460 en 2011. Leur nombre a donc augmenté de près de 20% en 10 ans. Il est plus élevé qu’à Miramichi (où il est de 1390).

«La construction d’une nouvelle école à Riverview pourrait à la fois répondre aux besoins de cette clientèle et pallier le manque d’espace dans les écoles de Moncton. Cette réalité avait d’ailleurs été soulevée dans le cadre d’une étude démographique réalisée en 2018», précise Mme Arseneault.

Transmettre l’Acadie

Un résident de Riverview originaire de Caraquet, Anthony Doiron, trouve qu’une école francophone dans sa nouvelle ville faciliterait la vie aux parents qui ont des enfants à l’établissement Sainte-Bernadette. Lui-même devra peut-être y envoyer son fils bientôt.

«J’habite à Riverview depuis novembre 2019. J’ai acheté une maison ici pour ne plus être locataire. C’était un bon prix et un bon endroit, calme et proche de la nature, explique le trentenaire. C’est un lieu propice pour élever un enfant.»

Malgré son emménagement dans une ville anglophone à 87%, le responsable des communications de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM) veut que son fils aille dans une école francophone.

«C’est nécessaire pour qu’il parle français, parce que cette langue s’apprend et que l’anglais s’attrape au Nouveau-Brunswick, affirme l’ancien employé de la Société nationale de l’Acadie (SNA) et de l’Acadie Nouvelle. C’est primordial pour que je lui transmette ma culture. Les Acadiens n’ont pas de territoire, mais ils ont une langue et une histoire.»

Le petit Acadien pourra jouer avec de jeunes compatriotes à Riverview.

«Je vais souvent au parc Rebecca Schofield avec mon fils, raconte le père. J’entends des parents parler à leurs enfants. C’est arrivé souvent que parmi la douzaine de personnes, toutes étaient francophones! C’est là que j’ai commencé à comprendre qu’il y en avait beaucoup plus ici que je le pensais.»

Critiques et hostilité

L’ancien journaliste de l’Acadie Nouvelle, Anthony Doiron, a entendu des préjugés négatifs au sujet de Riverview lorsqu’il a emménagé à Moncton.

«J’ai souvent vu des francophones qui dépeignaient Riverview comme une place où les anglophones se logent et qui n’était vraiment pas hospitalière pour les francophones. Ç’a peut-être déjà été comme ça. Mais je ne me suis jamais senti menacé ou rejeté à Riverview», dit celui qui habite maintenant cette ville.

Une question sur le désir de parents francophones d’avoir une école de langue française sur le groupe Facebook Ask Riverview a en tout cas généré plus de 300 commentaires en 24 heures. Certains étaient hostiles à l’arrivée d’un tel établissement dans leur ville.

«Yaaaaaa NO!!!!», s’est par exemple exclamé Sharon Owings. «Le Francis no exist in riverview» [SIC], croit Dawson Young. «S’ils obtiennent une école francophone, ils voudront davantage. Ils ne seront jamais contents avant qu’ils aient totalement pris le contrôle» [traduction libre], s’inquiète Curtis Schmit.

De nombreux commentateurs ont critiqué la séparation linguistique des systèmes éducatifs au Nouveau-Brunswick. Tiffani Demmons, qui a aimé la question posée sur le groupe Facebook, fait de même en clavardage.

«Je pense qu’une école francophone à Riverview serait un super ajout aussi longtemps que chaque enfant vivant à Riverview puisse y aller. [Mais] il y a des conditions pour inscrire un enfant à une école francophone, pointe la mère anglophone à propos des ayants droit. C’est un prérequis atroce pour une province soi-disant bilingue. C’est techniquement de la discrimination.»

Les Canadiens ont le droit de faire instruire leurs enfants en français si leur langue maternelle est le français, s’ils ont reçu une éducation primaire en français au Canada ou si un de leurs enfants a reçu une éducation primaire ou secondaire en français au Canada.

«Il y a certainement des gens qui ont un ressentiment contre la législation linguistique au Nouveau-Brunswick, mais c’est certainement une minorité très vocale», avance M. Doiron.