Traverser le Canada à vélo: objectif réussi pour Nathaniel Borris

Un peu plus de deux mois après avoir quitté Vancouver à vélo, Nathaniel Borris vient finalement de compléter sa traversée canadienne en atteignant, lundi, St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador.

«Cette aventure m’a permis de travailler sur ma résilience alors que j’ai passé à travers de nombreuses journées difficiles. Dans les côtes, dans la pluie ou la grosse chaleur, dans des chaussées plus ou moins entretenues. Je suis réellement fier d’avoir accompli ce défi et je retourne chez moi avec le sourire aux lèvres.»

C’est de cette façon que le jeune homme de Val-d’Amour a annoncé lundi sur les médias sociaux avoir terminé sa traversée du Canada.

Nathaniel Borris aura roulé plus de 6500 km en l’espace d’une dizaine de semaines.

Après avoir atteint le Nouveau-Brunswick le 12 août, le cycliste a pris la direction de la Péninsule acadienne avant de se diriger par la suite vers l’Île-du-Prince-Édouard puis la Nouvelle-Écosse.

«Les deux dernières semaines du trajet se sont bien déroulées, quoique j’ai été malade quelques jours, soit lors de mon passage à l’Île-du-Prince-Édouard. J’ai eu une baisse d’énergie, plus de souffle. Heureusement, ça n’a pas duré trop longtemps. Sinon le physique a tenu le coup», a-t-il raconté au journal.

Ce qui l’a particulièrement motivé en cette fin de parcours, c’est que plusieurs amis cyclistes des Maritimes ont pédalé en sa compagnie.

«J’ai pu faire des petits bouts avec des amis, vu un peu ma copine et ma famille. Ç’a fait du bien», dit-il.

Celui-ci avoue être passablement fier d’avoir atteint son objectif de faire le pays d’un bout à l’autre en vélo. Un accomplissement personnel certes, mais surtout une aventure que je ne risque certainement pas d’oublier de sitôt.

Diplômé en Travail social de l’Université de Moncton, il entend maintenant se lancer dans une tout autre aventure, soit effectuer son entrée sur le marché du travail.

«Ce voyage, c’était pour marquer la fin de mes études, une petite folie avant d’entreprendre quelque chose de plus sérieux comme me trouver un travail dans mon domaine d’études», exprime M. Borris.

Qu’à cela ne tienne, le vélo risque de faire partie d’autres plans à l’avenir.

«Je vais me calmer un peu pour le moment, mais c’est certain que durant le trajet j’ai eu le temps de penser à d’autres parcours. J’ai d’autres idées en tête», mentionne-t-il.

À noter qu’en plus de ses souvenirs, M. Borris termine son périple avec plus de 2000$ d’amasser, une campagne de financement qu’il avait démarré au profit de la cause des anciens combattants, lui-même étant réserviste.

«J’ai plus que doublé l’objectif que je m’étais fixé au départ. J’ai reçu beaucoup de dons par l’entremise du web (Roulons pour les vétérans sur la plateforme Go Fund Me), mais aussi de personnes rencontrées ici et là durant le trajet. Je suis vraiment content, car je ne pensais vraiment pas récolter autant», dit-il.