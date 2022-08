Un groupe de plongeurs sous-marin bien actifs dans le Sud-Est

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le Club de plongée de la baie de Shediac, mieux connu sous le nom de Shediac Bay Scuba Club, gagne de plus en plus d’adeptes dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Le fondateur du club, Kevin Leblanc, spécifie qu’il s’agit d’un groupe informel.

En fait, le groupe Facebook créé en décembre 2016 permet aux 373 membres d’annoncer des activités, d’échanger de l’information au sujet de la plongée sous-marine, ainsi que de partager leurs expériences.

Par exemple, la page permet aux membres de s’envoyer des messages et de se donner rendez-vous lorsqu’ils vont explorer les fonds marins du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

«À l’origine, l’idée était aussi de promouvoir la plongée sous-marine. Le club est indirectement associé à la Dive Shop», mentionne Kevin Leblanc. Située à Shediac-Cape, celle-ci offre une variété de cours en plongée sous-marine, ainsi que la location et vente d’équipements. Elle organise aussi des sorties en bateau durant l’été. C’est également un lieu de rendez-vous pour les membres.

Kevin Leblanc s’est aperçu que de nouveaux membres rejoignent le groupe de plongeurs. «Le club est maintenant plus fort que lorsqu’on a commencé. On est rendus à 373 membres», reconnaît-il.

Parmi les lieux à visiter dans la région, les plongeurs explorent «Medea Rock» situé à l’est de la baie de Shediac. Selon le porte-parole du club, il y a 20 pieds d’eau dans ce secteur où se trouve une épave. «Il y a un bateau dans le fond de l’eau», informe le plongeur d’expérience.

Il y a également un endroit intéressant dans le secteur de Rexton. Les plongeurs se rendent à l’eau à proximité du pont qui se trouve au cœur du village. «Là c’est 30 pieds de creux et c’est intéressant», admet Kevin Leblanc.

En fait, à l’époque où la construction navale battait son plein dans le comté de Kent, plusieurs bateaux, on parle d’une centaine, ont été bâti à Rexton.

Eaux peu profondes

«La plongée sous-marine ici dans la région de Shediac et Sud-Est n’est pas forte, car on n’a pas vraiment de belles places pour en faire, reconnaît toutefois Kevin Leblanc. Ici, avant que tu te rendes à 20 pieds d’eau, il faut que tu marches deux milles dans la baie. Il faut que tu y ailles en bateau.»

En revanche, le porte-parole signale qu’à la plage Friel de Cap-Pelé, les plongeurs peuvent atteindre une profondeur de 18 pieds au large.

Si on lui parle de Cap-Bimet comme endroit de prédilection, le plongeur répond par oui et par non.

«C’est un bon endroit parce qu’il y a beaucoup de vie marine, mais il y a seulement de sept à huit pieds d’eau à marée haute», explique-t-il.

Kevin Leblanc affirme que la Nouvelle-Écosse demeure attrayante pour les plongeurs sous-marins. «Il y a de la profondeur, de l’eau claire, tu peux pratiquement en faire n’importe où».

D’ailleurs, plusieurs plongeurs du Sud-Est se donnent rendez-vous par l’entremise de leur groupe pour aller explorer les fonds marins de la Nouvelle-Écosse.

Membre actif

François Tremblay est membre du Shediac Bay Scuba Club depuis 2016-2017.

«Dans ce temps-là, on était 70 membres, maximum, fait-il remarquer. On essaie de promouvoir la plongée dans la région», dit-il, ajoutant que le club est voulu comme un forum d’échange.

«Le club s’appelle Shediac Bay, mais c’est vraiment pour toute la région», ajoute-t-il.

François Tremblay fait partie des membres qui réservent parfois la piscine de l’Université de Moncton, CEPS, durant l’hiver, pour pratiquer la plongée.