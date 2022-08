Élection municipale: une course à trois se dessine à Baie-des-Hérons

Actuelle conseillère à la Ville de Dalhousie, Gail Fearon a annoncé son intention de briguer la mairie de la municipalité fusionnée de Baie-des-Hérons lors des élections du 28 novembre prochain.

Cette candidature porte ainsi à trois le nombre actuel de personnes intéressées par ce poste. Plus tôt cet été, les maires de Charlo (Gaétan Pelletier) et de Dalhousie (Normand Pelletier) avaient tous deux confirmé convoiter le siège de la mairie de cette nouvelle municipalité du Restigouche-Est.

Mme Fearon n’est pas nouvelle dans le paysage politique à Dalhousie. Celle-ci en est à son quatrième mandat au poste de conseillère. Elle a occupé le poste de maire adjointe à deux occasions par le passé.

«Ça fait au-delà de treize années que je suis conseillère à Dalhousie et briguer la mairie est quelque chose que je songeais à faire depuis un moment déjà. Là, avec la fusion, j’ai pensé que ce serait le bon moment pour faire ce grand saut», confie la candidate.

Elle désire faire de cette course une occasion de repenser cette nouvelle communauté.

«Quand on y pense, c’est un moment historique et très excitant. C’est une toute nouvelle municipalité qui va voir le jour, alors il faut bien songer à ce que l’on veut en faire, à comment démarrer tout cela sur le bon pied et de façon positive. Il faudra apprendre à travailler tous ensemble dans un même objectif, car c’est un travail colossal qui nous attend», souligne Mme Fearon, qui rappelle qu’il faudra ajuster bon nombre d’arrêtés municipaux et de politiques.

Outre ses fonctions comme conseillère à Dalhousie, Mme Fearon est également impliquée dans la communauté, ayant siégé aux conseils d’administration de nombreuses organisations communautaires.

La nouvelle municipalité fusionnée de Baie-des-Hérons sera composée de la ville de Dalhousie, du village de Charlo, du DSL de Point la Nim, ainsi que d’une partie de ceux de Dalhousie et Chaleur. Elle regroupera environ 5400 citoyens.