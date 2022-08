Baleines noires: les efforts des crabiers portent fruits

Malgré les défis importants que cela pose pour les crabiers, les mesures déployées ces dernières années afin de protéger les baleines noires présentes dans le golfe du Saint-Laurent semblent porter leurs fruits.

Les baleines noires de l’Atlantique Nord sont en danger critique d’extinction. L’automne dernier, on estimait qu’il n’en restait plus que 336.

Face aux changements climatiques et au réchauffement des eaux, cet imposant mammifère marin a considérablement modifié son comportement. Alors que les baleines noires se nourrissaient autrefois surtout dans la baie de Fundy et au sud de la Nouvelle-Écosse, elles se déplacent aujourd’hui jusque dans le golfe du Saint-Laurent à l’arrivée du printemps.

Malheureusement, cette réalité s’est traduite par la mort de plusieurs de ces cétacés. En 2017, 12 baleines noires ont été retrouvées mortes, des décès survenus en raison d’empêtrements dans des cordages de casiers de crabe des neiges ou à la suite d’une collision avec des navires.

Face à cette problématique, de nombreuses mesures de protection ont été mises en place.

«Le gouvernement fédéral s’est engagé à protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord afin que leur population se rétablisse», explique Rémi Brine, gestionnaire par intérim au Centre d’expertise sur les mammifères marins de l’Atlantique du ministère des Pêches et Océans.

Parmi les mesures déployées, on note les révisions apportées à la saison de pêche au crabe des neiges et les fermetures saisonnières ou temporaires de zones lorsqu’on y observe des baleines. Transports Canada a aussi imposé des limitations de vitesse à certains navires voyageant dans le golfe du Saint-Laurent dans des secteurs où des baleines sont aperçues.

Les pêcheurs ont pour leur part pu bénéficier d’argents provenant d’un fonds fédéral de 20 millions dollars visant à permettre une transition vers des engins de pêche plus sécuritaires. Cette année, 18 crabiers de la Péninsule acadienne ont ainsi pu mettre des casiers sans cordages à l’essai.

D’autres initiatives visent à éliminer les engins de pêche fantôme qui peuvent aussi s’avérer mortels pour les baleines.

«On est vraiment confiant dans les mesures dynamiques adoptées par le Canada pour protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord. Nos efforts continus et exhaustifs de surveillance, nos protocoles de fermeture des zones de pêche et les autres mesures prises font vraiment toute la différence, on le voit dans les résultats», dit M. Brine, précisant qu’aucune mort n’a été observée depuis 2019.

La directrice scientifique du Canadian Whale Institute, à Campobello, se réjouit elle aussi des résultats réalisés grâce aux divers partenaires œuvrant à protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord.

Elle espère que cet effort concerté – mené par les scientifiques, l’industrie de la pêche et du transport maritime et les fonctionnaires fédéraux de Transport Canada et Pêche et Océans – suffira afin de rétablir la population de baleines.

«On n’a pas encore vu de carcasses cette année, donc ça donne l’impression qu’on arrive à faire une différence et qu’on fait des progrès, explique cette scientifique qui étudie les baleines depuis bientôt 40 ans. Il y a aujourd’hui moins de risques pour elles et il faut accorder du mérite aux crabiers et aux capitaines de navires qui respectent la réglementation. Même si cela représente des défis considérables pour les pêcheurs, ils doivent savoir que leurs efforts contribuent à faire en sorte que l’espèce ne disparaisse pas.»

Pas de tout repos pour les crabiers

Si la Fédération acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP) se dit heureuse de voir que les baleines noires du golfe du Saint-Laurent se portent mieux, les efforts de conservation représentent un véritable défi.

«Ç’a été l’année la plus compliquée pour nous depuis que les baleines sont là, lance Jean Lanteigne, directeur général de la FRAPP. En huit semaines, il y a eu 30 fermetures de zones de pêche, c’est énorme. Essentiellement, c’est près de 70% du territoire de pêche qui a été fermé.»

Les premières fermetures sont survenues dès la mi-mai à la suite des premières observations de baleines, soit trois semaines après le début de la pêche.

Puisque chaque crabier a au moins 150 casiers, la gestion imposée par le déplacement continuel de leurs équipements devient vite un véritable calvaire, précise M. Lanteigne.

Malgré les défis posés par la cohabitation entre crabiers et baleines noires, les pêcheurs ont tout de même réussi à attraper 98% du contingent qui leur a été alloué cette année.

Malheureusement, note M. Lanteigne, peu d’alternatives s’offrent aux pêcheurs afin de faciliter leur travail. Certes, les nouvelles technologies de pêche sans cordage mises à l’essai cette année pourraient aider à l’avenir puisque les crabiers ne seraient plus obligés de retirer leurs casiers d’une zone fermée. À court terme, cette solution reste toutefois coûteuse et complexe puisqu’elle exige d’adopter de nouvelles façons de travailler.

Expédition scientifique

Encore cette année, Moira Brown, directrice scientifique du Canadian Whale Institute, et ses collègues du New England Aquarium, à Boston, et de l’Université du Nouveau-Brunswick ont pris la mer à bord d’un crabier de la Péninsule acadienne afin d’entreprendre une mission scientifique.

L’objectif est d’en connaître un peu plus sur le comportement des baleines noires de l’Atlantique Nord.

Grâce à cette collaboration, les scientifiques ont recueilli des échantillons de peau afin de mener des analyses génétiques. Des prélèvements de selles et de l’eau du golfe du Saint-Laurent visent à comprendre si les cétacés sont adaptés à leur nouvel environnement.

«On essaye par exemple de déterminer si la nourriture dans cette zone est aussi abondante et d’aussi bonne qualité», dit Mme Brown.

Ultimement, les chercheurs espèrent déterminer si la population de baleines noires arrivera à se rétablir. C’est déjà arrivé. En 1985, on comptait moins de 200 baleines noires, précise-t-elle.

Depuis quelques années, la plupart des baleines noires du golfe du Saint-Laurent se nourrissent dans un secteur situé à environ 40 miles nautiques à l’est de Shippagan. En 2022, environ la moitié d’entre elles se sont déplacées un peu plus près des Îles-de-la-Madeleine, environ 20 miles plus loin.

Mme Brown et ses collaborateurs souhaitent savoir pourquoi. Elle émet l’hypothèse que cette migration pourrait avoir eu lieu puisque la nourriture du nouveau site est plus abondante ou de meilleure qualité.

«Nous sommes en train d’en apprendre plus sur les baleines et leur environnement, mais il est possible qu’elles soient elles aussi en train de découvrir leur nouveau territoire», illustre-t-elle.