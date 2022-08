Les travailleurs africains se font attendre à Saint-Isidore

En février dernier, le village de Saint-Isidore prévoyait accueillir une quarantaine d’immigrants francophones originaires du Maroc, qui devaient travailler à l’usine d’Oxford Frozen Foods de Bois-Gagnon.

Il avait été également annoncé qu’en août, ces employés seraient réunis à leurs familles.

À ce jour, pas un employé immigrant n’est encore arrivé. On pourrait même se demander si le projet n’est pas mort.

Mercredi, l’Acadie Nouvelle s’est entretenue avec Myriam Léger, la coordinatrice des nouveaux arrivants, au village de Saint-Isidore. Celle-ci a reconnu que le projet tardait à se concrétiser, mais il n’est aucunement compromis, dit-elle.

«Oui, ça va se faire, a-t-elle assuré. Ils vont arriver, mais je ne peux pas donner de date.»

Mme Léger en a profité pour rappeler que le projet d’immigration n’est pas piloté par la municipalité, mais par Oxford Frozen Foods. Cependant, la municipalité verra à l’accueil et à l’intégration des immigrants.

Selon Mme Léger, «les dossiers sont à Immigration Canada et ils bougent peu». Elle a néanmoins espoir de pouvoir apporter des nouvelles «dans quelques semaines».

L’Acadie Nouvelle a tenté d’obtenir davantage de détails auprès d’Oxford Frozen Foods. La compagnie n’a pas donné suite à nos appels.

Mme Léger a toutefois indiqué que les employés immigrants ne devraient pas être que Marocains. Ils devraient venir de trois pays, le Maroc, l’Algérie et le Mali. Et elle a précisé qu’il y aura parmi eux des personnes seules, des couples et des couples avec enfants.

En attendant, la coordinatrice prépare le terrain. Elle communique avec la population locale et elle assure des liens continus avec des organismes qui travaillent à des initiatives semblables.

Quarante-deux nouveaux arrivants, ça implique beaucoup de planification, a-t-elle expliqué, en reconnaissant qu’il n’est pas aisé d’attirer des immigrants dans une petite communauté, puisque ce n’est pas tout le monde qui souhaite s’installer en région.

«Il nous faut des francophones qui désirent vivre en milieu rural, mais la plupart (des immigrants) rêvent de vivre dans une grande ville.»

Myriam Léger ne leur reproche pas de préférer les grands centres.

«C’est un projet d’une vie (choisir un nouveau pays) et ces gens-là, ils laissent tout derrière.»