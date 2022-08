Logement abordable à Moncton: le projet Marée Montante prend du retard

L’organisme Marée Montante, qui a pour mission de fournir des logements abordables aux personnes vulnérables de Moncton, a encore du chemin à faire pour voir sa vision se réaliser. Jusqu’à présent, 66 des 162 unités promises ont pu être créées.

Marée Montante souhaitait aménager 160 unités de logements abordables d’ici 2023 afin d’offrir un chez-soi à la clientèle des refuges pour sans-abris de la ville et de les aider à quitter la rue. Venu rendre des comptes aux conseillers municipaux, le président du groupe communautaire, Dale Hicks a reconnu que le projet a pris du retard en raison de la crise du marché locatif, les délais de livraison, la hausse des prix des matériaux de construction, mais aussi à cause du manque de travailleurs disponibles

«Parfois, on a l’impression d’avance à la vitesse d’une tortue, mais nous faisons des progrès», a-t-il résumé.

L’organisme continue de chercher d’autres propriétés et ne prévoit pas atteindre son objectif avant mars 2024, explique Dale Hicks.

«Nous avons imaginé ce projet avant que la COVID-19 ne frappe et ne perturbe la chaîne d’approvisionnement. Les prix ont explosé et notre budget est chambardé. On doit essayer de bénéficier d’autres programmes et de trouver des aubaines dans la communauté.»

Plusieurs succès sont toutefois à souligner. Cet automne, une première propriété a été convertie en maison de chambre de huit unités destinée à accueillir des femmes en situation de vulnérabilité.

Un second bâtiment rénové par Marée Montante et supervisé par le refuge Harvest House abrite depuis décembre sept participants à un programme de réhabilitation. Cette année, un immeuble comptant 30 unités s’est ajouté à Dieppe, au profit des clientes du Carrefour pour femmes, de même qu’un immeuble de 21 unités, géré par la clinique Salvus et le YWCA.

Une cinquième propriété comptant 16 unités devrait s’ajouter à la fin octobre. Elle deviendra un logement de transition pour les personnes en situation d’itinérance qui cherchent à sortir de la rue.

Jusqu’à présent, deux locataires ont été évincés à la suite d’infractions répétées aux règles de vie communes, indique Dale Hicks.

Le projet de Marée Montante a reçu l’appui financier du gouvernement fédéral à hauteur de 3,4 millions $, du gouvernement provincial (6 millions $ sur trois ans) et de la Ville de Moncton (6 millions $ sur trois ans) pour sa réalisation.

Les résidents paient au maximum 30% de leurs revenus pour y vivre et bénéficient de l’aide d’un gestionnaire de cas. Le gouvernement provincial s’est engagé à subventionner ces loyers pendant 20 ans.

L’organisme a également pour ambition de construire une clinique qui serait exploitée par la clinique Salvus en collaboration avec le réseau de santé Horizon. Celle-ci serait construite en dehors du centre-ville de Moncton et s’adresserait aux itinérants ayant des besoins complexes ainsi qu’aux personnes souffrant de dépendance aux drogues et de problèmes de santé mentale.

«L’idée serait d’avoir une clinique au rez-de-chaussée avec au-dessus deux étages destinés au logement, ce qui nous permettrait de savoir où sont les individus plutôt que de leur courir après», décrit Dale Hicks, qui assure que l’idée a déjà fait l’objet de plusieurs rencontres à Fredericton. Le président de Marée Montante espère obtenir une réponse du gouvernement provincial cet automne.

À plus long terme, le groupe communautaire aimerait construire des immeubles à logements abordables ouverts à un public plus large, notamment des aînés ou des citoyens moins fortunés.

Dale Hicks fait valoir que le secteur sans but lucratif pourrait jouer un plus grand rôle en la matière, alors que les promoteurs immobiliers sont trop peu incités à construire des logements véritablement abordables.

«Nous pourrions devenir un promoteur qui n’aurait pas pour but de faire des profits», a-t-il lancé aux élus de Moncton.