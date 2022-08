Reverra-t-on un jour des poissons dans la rivière Memramcook?

Le pont-jetée de la rivière Memramcook a eu des effets dévastateurs sur son écosystème. Les Sentinelles Petitcodiac, qui rêvent de voir le cours d’eau reprendre vie, proposent le remplacement de la structure par un pont sous lequel le courant passerait librement.

Pendant des siècles, la rivière Memramcook a abrité le saumon de l’Atlantique de la baie de Fundy, l’alose savoureuse, le bar rayé, le poulamon atlantique ou l’omble de fontaine. Toutes ces espèces ont disparu après la construction en 1973 du pont-jetée, qui devait protéger la terre agricole des inondations d’eau salée.

Les berges se sont ensablées, le cours d’eau s’est rétréci, affectant les vasières de la baie de Shepody, un habitat essentiel pour les oiseaux de rivage migrateurs, et les cycles d’ouverture et de fermeture des vannes ont perturbé les niveaux de bactéries et l’échange de nutriment.

Toute la superstructure aura besoin de réparations majeures dans un avenir rapproché alors que l’érosion menace. Les Sentinelles Petitcodiac militent donc pour la destruction du pont-jetée et son remplacement par un pont qui laisserait passer l’eau et les poissons. Après avoir obtenu le remplacement du pont-jetée de la rivière Petitcodiac, les Sentinelles voudraient surfer sur leur victoire et voir la même chose se produire à Memramcook.

«Lorsque les vannes du pont-jetée sont ouvertes, la rivière voit une augmentation du volume d’eau provoquant la suspension des sédiments et entraînant de grandes fluctuations de paramètres tels que E. coli, la sédimentation et la salinité. De telles fluctuations dramatiques sont stressantes pour les organismes aquatiques habitant la rivière et rendent difficiles les généralisations sur la santé de la rivière. Le pont-jetée sert également de barrière périodique au passage du poisson lorsque ses vannes sont fermées et n’a pas d’échelle à poissons présente», peut-on lire dans leur rapport de faisabilité terminé cet automne.

Krysta Cowling, directrice générale par intérim de l’organisme, souligne que de nombreuses consultations ont été menées sur le sujet ces dernières années.

«La prochaine étape pour nous, ce sera d’explorer les façons de contrôler les risques d’inondation, notamment par la restauration des zones humides, explique-t-elle. Ce sont comme des éponges, ça aide la biodiversité. On pense que ça pourrait être une bonne solution à long terme.»

Un partenariat a été créé avec la Première Nation de Fort Folly. Il leur faudra aussi convaincre les gouvernements provincial et fédéral à investir dans ce projet.

Le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois, confirme l’intention de la municipalité de faire avancer ce dossier.

«Nous soutenons les efforts des Sentinelles pour que la rivière retrouve son état naturel.»

Lui aussi souligne que des études supplémentaires seront nécessaires pour évaluer les impacts du retrait de la structure sur les risques d’inondation, alors que ces problèmes s’aggravent au fil des ans. Une élévation des niveaux d’eau pourrait par exemple forcer le déplacement de stations de pompage d’eaux usées et d’étangs d’épuration gérés par le village.

«On veut aussi s’assurer que les terrains agricoles seront également protégés. Beaucoup de fermiers de la région s’en servent pour nourrir le bétail», ajoute M. Bourgeois.

Les Sentinelles n’ont pas estimé les coûts associés à la construction d’un nouveau pont. Krysta Cowling aimerait voir le gouvernement provincial fasse sa propre étude de faisabilité et évalue la facture. Des investissements seront également requis pour la réparation et l’entretien des digues et des aboiteaux.

La restauration de la rivière, combinée à l’aménagement des sentiers et la mise en valeur des aboiteaux, pourrait toutefois dynamiser l’écotourisme dans la région, fait valoir le groupe environnemental.

Leur étude de faisabilité fait miroiter la possibilité de faire du canoë ou du kayak sur les routes de portage traditionnelles mi’kmaques ou d’organiser des excursions sur le thème des aboiteaux et de l’installation des Acadiens. Chose certaine, du temps, de l’argent et beaucoup de volonté seront nécessaires pour que cette vision devienne réalité.