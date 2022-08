Les maires de l’Atlantique discutent de fusions et de démocratie à Shediac

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les maires des quatre provinces de l’Atlantique sont réunis à Shediac depuis jeudi.

Deux fois par an, les maires des provinces atlantiques se donnent rendez-vous pour étudier les enjeux et les meilleures pratiques émergentes, échanger de l’information, discuter de leurs idées, leurs réalisations, leurs développements actuels et futurs.

Rencontré après les deux présentations du matin, le maire de Shediac, Roger Caissie, se disait satisfait du déroulement de l’événement jusqu’à là.

«Ça se passe bien. On voit qu’il y a de l’intérêt pour les sujets discutés. Pour la réforme municipale, on a parlé de celle du Nouveau-Brunswick, mais il y a peut-être des choses qui peuvent être utiles pour d’autres provinces.»

Juste avant la pause, le sous-ministre par intérim au ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Ryan Donaghy, accompagné de Gérard Belliveau, présent à titre de consultant, ont présenté aux 25 personnes présentes les grandes lignes de la réforme qui suit son cours au Nouveau-Brunswick.

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, avait précédemment fait une présentation sur l’Initiative de renforcement de la démocratie.

«On veut choisir des sujets qui sont pertinents et intéressants, comme celle présentée par Mme Arnold aujourd’hui. Moncton est plus grand que Shediac, sans aucun doute, mais c’est peut-être des idées pour la ville de Saint-Jean par exemple ou celle de Cap-Breton», mentionne le maire de Shediac.

«Il s’agit de voir comment on peut intégrer des choses dans nos localités, comment on peut s’inspirer l’un de l’autre essentiellement, dit Roger Caissie. Pour les municipalités qui participent, c’est de voir ce qui est innovant et comment ça peut améliorer nos façons de faire.»

Le projet de communauté énergétique intelligente de la Ville de Shediac, l’initiative d’économie nette zéro d’ici 2050 de la Municipalité régionale de Halifax, l’Accord d’approvisionnement de l’Atlantique, le revenu de base et la gestion des déchets font également partie du programme.

«On avait postulé pour être la ville hôtesse, il y a un bout de temps. On se réunit deux fois par an, le printemps et l’automne. Cette année, on l’a reculé un peu dans le calendrier pour accommoder les élections municipales au début novembre à l’Île-du-Prince-Édouard», explique le maire hôte.

La dernière rencontre du Congrès des maires a eu lieu en mai dernier à Torbay, à Terre-Neuve-et-Labrador.

C’est la 43e réunion depuis la création de l’organisme.

Selon Roger Caissie, c’est la deuxième fois que la Ville de Shediac est hôtesse de cet événement.

«Depuis que je suis devenu maire, je ne vois que des bénéfices à discuter avec mes collègues des autres provinces.»

Le congrès prend fin samedi midi. Le prochain rendez-vous des maires de l’Atlantique aura lieu à Amherst en Nouvelle-Écosse, au printemps 2023.