Dix jeunes néo-brunswickois deviendront des ambassadeurs de l’environnement

Dix jeunes du Nouveau-Brunswick vont suivre un programme de huit semaines pour devenir des gardiens de la faune canadienne. L’objectif est de former des relais efficaces pour sensibiliser les communautés à la protection de l’environnement.

Inspirer la prochaine génération sur la préservation, telle sera la mission des dix jeunes sélectionnés pour le Programme des gardiens de la faune canadienne (PGFC) au Nouveau-Brunswick. Âgés de 18 à 30 ans, ils vont suivre un programme de huit semaines pour s’initier à la protection de l’environnement et mener, en échange, des projets à destination de leurs communautés.

«Le programme est vraiment conçu pour que les jeunes aient une chance d’utiliser et de renforcer leur confiance et leur capacité de leadership, non seulement dans le domaine de la conservation, mais aussi dans celui de l’environnement», explique Melanie Jellett, coordinatrice du dispositif dans la province.

Les participants suivront alors des conférences, rencontres et expéditions dans la nature pour acquérir des connaissances qu’ils pourront partager à travers un projet de leur choix, en groupe ou bien personnel.

«Il peut s’agir de la communauté physique dans laquelle ils vivent, mais aussi de leur université, de leur église ou d’autres groupes de jeunes dans lesquels ils sont impliqués», précise Melanie Jellett, en ajoutant que la seule contrainte est de consacrer environ 10 heures de bénévolat par mois pendant la durée du programme.

Réalisation de podcasts, intervention dans les écoles, nettoyage de plages… Les diverses initiatives ont pour objectif de transformer les participants en véritables influenceurs dans leurs communautés.

«Je pense que c’est un programme qui a beaucoup d’impact et que les gens commencent vraiment à voir qu’ils ont beaucoup de pouvoir en termes de protection de la nature», considère la représentante du programme, alors qu’une récente étude de l’université d’Oxford montre qu’il reste encore beaucoup à faire en terme d’information sur les enjeux du vivant.

Les Canadiens s’informent peu sur le changement climatique

Avec seulement 39% de la population se déclarant intéressée par les informations qui concernent les changements climatiques, le Canada se retrouve dans la moyenne basse parmi la cinquantaine de pays étudiés, à égalité avec l’Indonésie, Singapour, Taiwan et l’Espagne. Selon les chercheurs, le public préfère les documentaires et séries télévisées aux médias d’information pour comprendre les enjeux climatiques, souvent considérés comme abstraits.

En finançant le dispositif depuis quatre ans, le gouvernement fédéral espère inciter les prochaines générations de tout le pays à «créer une culture de mobilisation en faveur de la conservation».

Au Nouveau-Brunswick, la session débute samedi par une excursion en nature dans le parc Fundy et se termine avec un rassemblement de tous les groupes du pays en février à Fredericton. Si plusieurs conférences sont prévues en ligne, l’organisme espère maintenir certaines rencontres en présentiel, comme la marche dans la nature prévue début octobre.

Melanie Jellett, chargée de l’organisation du groupe néo-brunswickois, se dit satisfaite de la cohorte de cette année. «Il y a une diversité en termes de citoyens canadiens, avec des personnes qui viennent d’obtenir le statut de résident permanent. Nous avons trois participants autochtones et une certaine diversité en termes de personnes représentantes des groupes minoritaires et la communauté LGBTQ.»