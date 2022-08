Emploi: l’embellie tire à sa fin au Nouveau-Brunswick

En raison de la hausse des taux d’intérêt, du ralentissement de la demande et de l’inversion partielle de la tendance du télétravail, le Conference Board du Canada s’attend à une évolution nulle de l’emploi total au Nouveau-Brunswick en 2023.

Dans un rapport publié mercredi, l’organisme de recherche indique que la forte croissance démographique récemment observée devrait permettre à l’emploi total de continuer de progresser cette année à un taux de 1,8%, mais que cette progression ne devrait pas durer longtemps.

«Il y a eu une reprise économique quand même assez forte au Nouveau-Brunswick, des gains en croissance démographique, mais on s’attend à ce que tout ça ralentissement dans les deux années à venir et que les effets de la reprise s’atténuent», a indiqué en entrevue Pedro Antunes, qui est est l’économiste en chef du Conference Board du Canada.

Le Conference Board du Canada s’attend même au départ de certains travailleurs au Nouveau-Brunswick, même s’il y a d’intéressants projets d’investissement en cours.

L’organisme cite en exemple l’octroi de contrats d’une valeur de 351 millions $ par le gouvernement fédéral pour rénover et agrandir le Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique à Moncton, le plus gros investissement financier du fédéral au Canada atlantique depuis la construction du pont de la Confédération.

Selon Pedro Antunes, ces départs de travailleurs s’expliquent en partie par les baby-boomers qui s’ajoutent dans les rangs des retraités et les déménagements à l’extérieur de la province.

«Ça fait en sorte qu’il y a des postes vacants et des contraintes au niveau de notre capacité de production. Il y a des problèmes à trouver des employés et c’est maintenant que ça nous frappe.»

Selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), les prévisions plutôt pessimistes du Conference Board du Canada pourraient signifier que le phénomène de la pénurie de main-d’œuvre actuellement observé dans certains secteurs d’emploi pourrait ne pas disparaître de sitôt.

«Le marché du travail est serré présentement, il y a bien des entreprises qui sont encore limitées dans la possibilité de trouver de la main-d’œuvre. Au moins, le phénomène du roulement de personnel dans les entreprises semble vouloir revenir à des taux pré-pandémiques», a souligné Louis-Philippe Gauthier, le vice-président de la FCEI en Atlantique.

Après une hausse marquée de 5,2% en 2021, le Conference Board du Canada s’attend à ce que le produit intérieur brut (PIB) réel du Nouveau-Brunswick se stabilise et progresse de 2,3% en 2022, puis de 1,4% en 2023 et de seulement 1,3% en 2024.

Ces taux devant être observés dans la province devraient être similaires à ceux ailleurs au pays, précise l’organisme.

Le PIB est une mesure générale de l’activité économique d’un pays ou d’une province fondée sur la valeur marchande totale de tous les biens et services produits dans une période de temps donné.

«Ces taux de croissance étaient au départ un peu en dehors de la normale, même à 2,3 % de progression. Cet effet de rebond se termine et on revient à la normale, mais les choses sont dans un bon état parce que les consommateurs ont une situation financière quand même assez solide», a souligné l’économiste en chef du Conference Board du Canada.

Dans ses perspectives générales, le Conference Board du Canada prévoit que ce sont les provinces des Prairies qui afficheront les meilleurs résultats en 2022, en précisant que le pétrole et le gaz stimuleront les économies de la Saskatchewan et de l’Alberta jusqu’en 2024 et que la production agricole sera bien meilleure que celle de 2021.