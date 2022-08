Exposition agricole de Kent: «un record d’achalandage en 64 ans»

La foire agricole de Sainte-Marie de Kent a commencé fort jeudi avec une affluence record. Du jamais vu, selon les organisateurs qui s’attendaient plutôt à une baisse de la fréquentation, après deux ans d’interruption. L’événement comble les curieux et reflète les mutations du modèle agricole.

«C’est incroyable, on a jamais vu ça!»

Alice Alain, organisatrice de la foire agricole de Sainte-Marie n’en revient toujours pas. Alors qu’elle s’attendait à une édition réduite à la suite de la pandémie, c’est tout le contraire qui s’est produit, pour la première journée du festival.

«Des gens des États-Unis, de la Nouvelle-Écosse et même de l’île-du-Prince Édouard, les voitures devaient se garer à la côte. Ah ça a été super, il y avait plus de 5000 personnes c’est certain», s’enthousiasme la gestionnaire, entre deux appels d’urgence pour ne pas manquer de patates au cours des prochains jours.

Si le directeur de l’événement confie avoir dû réduire le nombre de concerts en raison d’un budget serré, les événements s’enchaînent tout de même pendant quatre jours. Jusqu’à dimanche, l’Expo Kent accueille plusieurs concours agricoles et expositions, un marché artisanal, des manèges, un bingo et plusieurs spectacles.

Pour la première fois, une parade de tracteurs antiques aura lieu samedi après-midi et un concert de musique country viendra clôturer le festival, dimanche à partir de 14h30.

Nouvel attrait

Alice Alain indique voir de plus en plus d’amateurs au sens large.

«Beaucoup de gens ont commencé leur propre jardin avec l’augmentation des prix et sont plus intéressés par la ferme en général.»

C’est le cas de Dawn, habitante de Moncton qui assiste à la foire pour la première fois. «Depuis la pandémie, je m’intéresse plus à la nature et aux animaux Je trouve ça vraiment intéressant ici.»

«Ils viennent voir ce qu’ils mangent au quotidien», sourit de son côté Heather, éleveur bovin du Madawaska, en reconnaissant que depuis la pandémie, les clients se bousculent pour acheter davantage de produits locaux.

Dans les allées, on retrouve donc aussi bien des citadins se prenant en selfie avec des lamas, que des enfants de fermiers manipulant des vaches qui font trois fois leur taille.

Petits et grands se retrouvent au contact des animaux à l’exposition agricole de Kent – Acadie Nouvelle: Alban Leduc

Moins d’animaux

«Il y a beaucoup moins d’animaux qu’avant», constate néanmoins Désiré Melanson, originaire de Saint-Paul.

«Dans les années 1970, il y avait une dizaine de vaches à lait, là il n’y en a aucune. 80% des participants ne sont pas des fermiers, c’est des “hobby farmers”», considère-t-il nostalgique.

Lui-même gérant d’une ferme pendant douze ans, il s’est résolu à la vendre face aux coûts trop importants.

«Je gagnais juste assez pour nourrir les bêtes», raconte-il aujourd’hui.

Pour Harris, 17 ans, reprendre la ferme de ses parents semble également trop compliqué. «J’aime les animaux, mais je n’aime pas les contraintes comme le bruit ou de devoir s’occuper d’eux tout le temps», indique-t-il en préférant se tourner vers des études de biochimie.

La foire est pour lui l’occasion de passer du bon temps avec les bêtes et ses amis.

Un hobby que partagent Gabrielle et Maurice de Saint-Norbert, présents à toutes les éditions depuis presque 60 ans.

«Nous avions des chevaux avant, et on continue à venir maintenant pour voir les compétitions et les personnes qu’on connaît.»

Depuis sa création en 1957, l’exposition agricole de Kent évolue comme un reflet du temps. La plupart y participent de pères en fils et de mères en filles, en retrouvant les amis des éditions passées. Pourtant, au fil du temps, la partie agricole laisse place à davantage de divertissement et accueille toujours de nouvelles propositions comme un stand de médium pour animaux ou un spectacle de talents, cette année.

Déjà très occupée, Alice Alain pense déjà à la prochaine édition. «On a déjà commencé à planifier, pour le 65e anniversaire, faut faire un gros baaang!»