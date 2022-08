Hareng d’automne: un déclin aux causes multiples

Le biologiste au ministère des Pêches et Océans, Nicolas Rolland, constate un fort déclin du nombre de harengs d’automne au sud du golfe du Saint-Laurent depuis le début des années 2010. Il l’explique par plusieurs causes et non seulement par le nombre de phoques.

Pour l’instant, les scientifiques classent le hareng d’automne dans la zone de prudence du cadre de l’approche de précaution du ministère des Pêches et Océans (MPO).

«Imaginez une lumière sur une route avec un feu rouge, un feu jaune et un feu vert. Le feu jaune, c’est la zone de prudence avant le feu rouge, la zone critique», illustre le biologiste au ministère des Pêches et Océans, Nicolas Rolland.

Il précise que la diminution du nombre de harengs d’automne au sud du golfe du Saint-Laurent est continue et sévère depuis dix ans. Il en conclut que cette espèce est très proche d’atteindre la zone critique.

«Lorsqu’un stock franchit la zone critique, la ministre peut prendre des mesures légales pour tout faire afin de reconstruire ce stock, comme celle qu’on a connue pour le hareng de printemps [en mars]: une fermeture de la pêche pour deux ans», détaille M. Rolland.

Le cadre de l’approche de précaution stipule que les mesures doivent promouvoir le rétablissement du stock vers la zone saine. C’est pourquoi le MPO a fait passer son quota de captures dans le sud du golfe du Saint-Laurent de 12 000 à 10 000 tonnes récemment.

Changements environnementaux

«C’est pour aider le stock à se reconstruire en minimisant les prises d’adultes sur le point de se reproduire, explique M. Rolland qui pointe la surpêche passée. C’est ce qu’on peut contrôler: le quota. Mais il diminue depuis plusieurs années alors que le stock continue à diminuer drastiquement.»

Mais la pêche est seulement l’une des causes du déclin de la population de harengs d’automne. M. Rolland souligne l’importance des changements environnementaux qui affectent l’espèce.

À l’état de larve, ce poisson a besoin d’une nourriture spécifique: un type de zooplancton nommé copépode (un tout petit animal marin). Or, celui-ci a tendance à se raréfier au moment où la larve en a le plus besoin à cause de nombreux facteurs. Le développement de nouveaux harengs d’automne est donc au plus bas depuis 2006.

«Le phoque a des conséquences sur le nombre de harengs [d’automne et de printemps]. Le thon rouge et le fou de Bassan aussi, observe par ailleurs M. Rolland. Les harengs constituent la nourriture d’énormément d’espèces marines (les cétacés, la morue, la merluche). C’est le garde-manger des eaux.»

Le déclin de cette espèce pourrait donc comporter des risques pour tout l’écosystème du sud du golfe du Saint-Laurent.

L’UPM proteste contre le quota

La décision du ministère des Pêches et Océans (MPO) de baisser le quota de captures du hareng d’automne de 12 000 à 10 000 tonnes au sud du golfe du Saint-Laurent déplaît à l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM).

Le syndicat qualifie de tardive l’annonce de cette décision par le gouvernement fédéral, quelques jours avant le début de la saison de pêche commerciale de ce poisson dans la Baie-des-Chaleurs. Il pense que les pêcheurs et travailleurs concernés ont raison d’être frustrés.

«Ils devraient être considérés par le MPO comme des partenaires à part entière», réclame le directeur de l’UPM, Martin Mallet, qui parle d’un manque de respect de la part du gouvernement canadien.

Le chef de la section poissons et mammifères marins pour la région sud du golfe du Saint-Laurent pour le MPO, Nicolas Rolland, assure pourtant que les scientifiques de l’administration travaillent beaucoup avec l’industrie de la pêche.

Son rapport présentant les résultats de sa dernière évaluation des stocks de harengs date de juin. Il affirme avoir envoyé les données qu’il contient aux professionnels de la pêche dès avril. Or, les conclusions de son équipe étaient claires:

«Les prévisions ont révélé qu’une baisse de la mortalité par la pêche réduirait légèrement les probabilités d’un déclin [du stock de harengs d’automne] pour les saisons 2022 et 2023. Les niveaux de captures annuels de 0, de 2000 et de 4000 tonnes offrent les meilleures probabilités d’augmenter la biomasse du stock reproducteur à court et à long terme.»

Quoi qu’il en soit, l’UPM demande de l’aide au gouvernement fédéral au nom de ses membres dépendant des pêches pélagiques. L’organisme essaye de les soutenir en attendant.

«[Certains d’entre eux] ont déjà pêché le crabe communautaire de l’UPM, précise la directrice adjointe du syndicat, Annie Chiasson. Tous nos membres et détenteurs d’un permis noyaux du Nouveau-Brunswick ont le droit d’y accéder via un système de tirage effectué chaque printemps.»

Elle ajoute que depuis 2019, les pêcheurs pélagiques ont un accès privilégié aux projets spéciaux et travaux de l’UPM liés aux pêches côtières.

C’est insuffisant pour Hervé Mallet, un pêcheur de Le Goulet dépendant des poissons pélagiques.

«L’UPM aurait pu venir en aide aux gars cette année. Elle n’a rien fait à date. J’espère qu’elle va nous mettre prioritaires sur le crabe au printemps qui vient», a-t-il déclaré à propos du tirage du syndicat.