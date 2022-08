Horizon: évitez l’urgence à moins de danger de mort ou de blessures graves

La pénurie de personnel a atteint un niveau particulièrement grave dans certains hôpitaux. Cette fin de semaine, le réseau Horizon implore la population de ne pas se présenter à l’urgence de l’Hôpital de Moncton ou de Saint-Jean à moins de blessures graves ou de risque de mort.

Les services d’urgence de ces deux hôpitaux n’auront pas suffisamment de personnel pour s’occuper de trier et de soigner les cas non-urgents.

Ces établissements doivent conserver leurs ressources pour prendre soin des personnes qui ont besoin de soins médicaux critiques, y compris celles qui présentent des blessures graves, qui subissent une crise cardiaque ou un AVC ou qui ont de la difficulté à respirer, selon le réseau.

«Ce sont des circonstance extrêmes et sérieuses, et ce n’est pas une demande que nous faisons à la légère», dit Margaret Melanson, PDG par intérim du Réseau de santé Horizon.

Bien que la pénurie de personnel n’ait rien de nouveau, la situation est particulièrement critique cette fin de semaine en raison de vacances et de personnel retiré du travail en raison de la COVID-19.

Un festival de musique country qui prend place à Dieppe en fin de semaine attirera aussi plusieurs milliers de personnes, ce qui pousse le réseau à faire appel à la prudence.

Serge Melanson, urgentologue à l’Hôpital de Moncton, affirme qu’à sa connaissance, la pénurie de main-d’œuvre n’a jamais atteint un seuil aussi critique en vingt ans de métier.

«Même durant la pandémie, au tout début, je pensais que le système était quand même dans un état raisonnable. Mais là, ça fait au-delà d’un an que je vois de plus en plus la situation s’aggraver et c’est une situation à laquelle on fait face de jour en jour.»

En temps normal, dix infirmières, quatre ou cinq infirmières praticiennes et d’autres professionnels de la santé devraient travailler à l’urgence.

«Cet été, ça a été difficile, et par beaucoup de moments, on avait seulement la moitié du personnel qu’il nous fallait pour fonctionner, alors on parle de quatre ou cinq infirmières avec possiblement quelques infirmières praticiennes et quelques travailleurs de soutien.»

Il a toutefois appris jeudi soir que seulement une ou deux infirmières seraient disponibles pour tout le service d’urgence cette fin de semaine. Malgré quelques changements de dernière minute pour assurer la présence de plus de personnel, Serge Melanson affirme que la situation est grave.

«C’est quand même un endroit où il y a quarante lits à surveiller, et beaucoup de patients.»

Les personnes qui auront besoin de soins non urgents peuvent visiter le site AlorsPourquoiAttendre.ca pour envisager d’autres solutions en matière de soins de santé, visiter le site evisitnb.ca pour en savoir plus sur les services de soins virtuels ou se rendre au service d’urgence d’un hôpital communautaire d’Horizon: