Importante saisie de drogue et d’argent à Tabusintac

Un homme de 55 ans a été accusé et une femme de 25 ans a été arrêtée à la suite d’une enquête sur le trafic de drogue à Tabusintac, dans la Péninsule acadienne. Les deux personnes sont originaires de cette localité.

L’enquête a débuté en juillet 2022. Le 24 août, vers 20 h, des policiers ont arrêté, près de Tabusintac, un homme de 55 ans en lien avec cette enquête. Plus tard cette même journée, la police a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du chemin Cains Point, dans la même localité. Une femme de 25 ans a été arrêtée. Elle a depuis été libérée et doit comparaître en cour provinciale à Miramichi le 29 août.

Lors de l’arrestation et de la perquisition, la police a saisi d’importantes quantités de ce qui semblait être des comprimés de méthamphétamine, de la méthamphétamine en cristaux, de la cocaïne, des comprimés qui contiendraient du fentanyl, des comprimés d’oxycodone, des comprimés d’hydromorphone et d’autres médicaments d’ordonnance. Une importante somme d’argent et des objets associés aux drogues illicites ont également été saisis.

Le 25 août, Rémi Duguay a comparu en cour provinciale à Miramichi, par téléphone, et il a été accusé de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic. Il demeurera en détention jusqu’à sa prochaine comparution, le 29 août, pour son audience sur la libération sous caution.