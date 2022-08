Le chef de la police de Bathurst quitte son poste

La Ville de Bathurst a annoncé jeudi que Stéphane Roy quittera sous peu son poste de chef de police de la Force policière de Bathurst.

Le principal intéressé poursuivra sa carrière policière en tant qu’inspecteur au sein du district nord-est de la GRC.

Le chef Roy doit officiellement abandonner ses fonctions avec la Force policière de Bathurst le vendredi 9 septembre.

«Ce n’était pas une décision facile à prendre. Je suis extrêmement fier des 18 années que j’ai passées au sein de la Force policière de Bathurst. Cela dit, après mûre réflexion, l’opportunité qui s’est présentée à moi en était une que je ne pouvais pas ignorer», a affirmé Stéphane Roy par voie de communiqué.

La ville a immédiatement annoncé la nomination de Gilles Maillet au poste de chef par intérim de la Force policière de Bathurst.

Ce dernier a occupé pendant plus de 31 ans divers rôles régionaux, provinciaux, nationaux et internationaux au sein de la GRC avant de prendre sa retraite de son poste de surintendant en 2018. Il a également fait partie du groupe interpolice avec la force policière de Bathurst en 1997.

«Au fil des ans, j’ai eu le plaisir de travailler avec plusieurs membres de la Force de la Ville et j’ai toujours été impressionné par leur dévouement et leur professionnalisme. Mon objectif est de poursuivre les efforts pour faire de Bathurst l’une des villes les plus sécuritaires de notre province en travaillant de concert avec tous les intervenants de la communauté», a déclaré le futur chef Maillet.

« Nous sommes vraiment tristes que le chef Roy nous quitte. Il était dévoué à ses membres et à nos citoyens, et son leadership était exemplaire», a pour sa part déclaré la mairesse Kim Chamberlain, tout en ajoutant que la municipalité était déjà à la recherche d’un chef de police permanent.