Les médecins canadiens surmenés, selon une étude

Un nouveau sondage national mené auprès de 4000 médecins en exercice, résidents et étudiants en médecine montre qu’une forte proportion de fournisseurs de soins disent éprouver des défis liés à leur santé mentale et leur bien-être.

Les résultats de cette enquête, menée par l’Association médicale canadienne (AMC), indiquent que 60% des médecins sondés estiment que leur santé mentale s’est détériorée depuis le début de la pandémie.

Une majorité de répondants, soit 51%, ont également indiqué être insatisfaits de leur conciliation travail-vie personnelle. Près de 80% d’entre eux disent aussi ne pas être épanouis sur le plan professionnel.

Le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le Dr Mark MacMillan, dit ne pas s’étonner des résultats de ce coup de sonde.

«Nous ne sommes pas surpris, nous avons des données que nous récoltons auprès des médecins néo-brunswickois qui montrent le même genre de tendance relativement à la fatigue et le surmenage, la dépression et l’anxiété. La pandémie a été difficile pour les médecins comme pour le reste de la société», indique le médecin.

Il ajoute qu’une grande partie du stress et des inquiétudes des médecins vient directement du piètre état dans lequel se trouve le réseau de la santé de la province.

«Beaucoup de stress est causé par le fait que nos patients attendent plus longtemps pour se faire soigner. Ç’a un impact sur les médecins, nous prenons ça à cœur.»

Claire Johnson, professeure à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, qualifie d’inquiétant le portrait brossé par l’AMC.

Au printemps, Mme Johnson et ses collègues ont interrogé 130 médecins et infirmières-praticiennes afin de comprendre comment ils perçoivent leur travail. Pas moins de 57% des fournisseurs de soins primaires ayant répondu au sondage ont dit que la pandémie avait affecté leur santé mentale.

«La pandémie a essentiellement mis en lumière des failles déjà existantes et celles-ci ont été aggravées, explique la spécialiste de l’organisation des soins de santé. Il y avait déjà plusieurs médecins à risque d’un épuisement professionnel ou qui souffraient d’anxiété. La pandémie a exacerbé ces problèmes quand les conditions de travail sont devenues plus difficiles et plus stressantes.»

Écouter les professionnels de la santé

Pour le Dr MacMillan, régler ces problèmes va mettre du temps.

«Il faut améliorer notre système de santé, je l’ai dit à plusieurs reprises. Ça va être un défi, mais une fois que nous y arriverons, ça devrait alléger le stress vécu par les médecins. Nous devons toutefois être impliqués dans la prise de décision et l’élaboration du plan mis en place pour améliorer les soins», avance-t-il.

Mme Johnson est d’accord que les problématiques soulevées dans le cadre de son étude, qui est en cours de révision par des pairs, et celle de l’AMC sont complexes à surmonter. Elle croit elle aussi qu’il faudra écouter les besoins des professionnels de la santé, particulièrement ceux des plus jeunes.

«Nos résultats montrent que les fournisseurs de soins primaires plus jeunes ont tendance à avoir de plus petites pratiques avec moins de patients à leur charge, souligne-t-elle. Ça peut être une piste de solution pour améliorer la conciliation famille-vie personnelle, mais ce n’est pas évident alors que nous sommes en pleine pénurie. On aura besoin de plus de travailleurs pour faire le même montant de travail qu’avant. Il n’y a pas de solutions faciles.»

Tout comme leurs collègues à l’échelle du pays, de nombreux répondants de l’étude menée par Claire Johnson disent avoir besoin d’être épanouis sur le plan professionnel. Il faut donc accorder aux médecins la liberté pour exercer leur profession comme ils le souhaitent et, surtout, leur faire confiance, analyse-t-elle.

«Ce genre de sondage est important afin que les citoyens prennent conscience du fait que les fournisseurs de soins sont eux aussi des êtres humains et qu’ils vivent cette situation aussi difficilement que nous. Il faut être patients avec eux et avoir des attentes réalistes envers nos travailleurs de la santé.»

Le Réseau de santé Vitalité n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue à ce sujet.