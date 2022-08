Crimes financiers: quatre personnes accusées après une longue enquête de la GRC

Dans le cadre d’une enquête sur des irrégularités financières se chiffrant à plus de trois millions de dollars, trois hommes et une femme ont été accusés de complot en vue de commettre un acte criminel et de plusieurs autres infractions.

En mars 2021, le District de l’Ouest de la GRC a ouvert une enquête liée à des crimes financiers après qu’une entreprise l’a informé qu’elle soupçonnait plusieurs de ses employés de fraude. Dans le cadre d’une longue enquête, la police a découvert que depuis novembre 2012, les employés avaient effectué des achats non autorisés de fils de cuivre nus en passant par l’entreprise. Lorsque les employés recevaient les fils de cuivre, ils les vendaient à un récupérateur, qui les achetait en sachant qu’ils avaient été obtenus illégalement.

Le 7 juin 2022, dans le cadre de l’enquête, des membres du District de l’Ouest de la GRC ont exécuté des mandats de perquisition dans deux domiciles et dans une entreprise. Une femme âgée de 45 ans, de Cummings Cove, un homme âgé de 49 ans, de Back Bay, un homme âgé de 75 ans, de Pennfield ainsi qu’un homme âgé de 56 ans, de Bonny River, ont été arrêtés. Ils ont été libérés en attendant de comparaître, à une date ultérieure.

Le 25 août, les accusations suivantes ont été portées contre Patrick Brennan, Andy Peters, Melanie Pirie et Leonard Totten:

complot en vue de commettre un acte criminel;

fraude de plus de 5000$;

possession de biens criminellement obtenus;

recyclage de produits de la criminalité.

Les quatre accusés doivent comparaître en cour provinciale à Saint John le 12 octobre.

«Nos membres ont travaillé de façon assidue sur ce dossier complexe et ont pu recueillir les preuves nécessaires pour étayer les accusations portées», déclare le caporal Dan Sharpe du District de l’Ouest de la GRC.

«Nous encourageons tous ceux qui achètent des pièces ou des métaux récupérés à vérifier qu’ils n’ont pas été obtenus légalement.»