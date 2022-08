Fraude financière: des accusations portées contre deux hommes

Des accusations ont été portées contre deux hommes dans le cadre d’une enquête au sujet d’une fraude téléphonique dans les régions d’Oromocto et de Fredericton.

Le 23 août, quelqu’un a communiqué avec la GRC et raconté qu’il avait reçu un appel d’un homme affirmant être un policier. Ce dernier l’a informé qu’un membre de sa famille avait été arrêté et demandait une importante somme d’argent afin de le libérer. Peu de temps après, un homme est venu chez lui pour collecter l’argent. Dans les jours suivants, la GRC et la Force policière de Fredericton ont reçu de nombreux signalements similaires.

Le 25 août, la GRC a reçu un tuyau d’un membre du public au sujet de cette fraude téléphonique, et cette information a permis, en collaboration avec la Force policière de Fredericton, d’arrêter un homme âgé de 30 ans et un autre âgé de 20 ans, tous les deux résidant à Montréal, mais se trouvant alors à Oromocto.

Le 26 août, Saleh Abdalla Saleh Mohamed et Manasseh Kebede ont comparu en cour provinciale à Fredericton, par téléphone, et ils ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude de plus de 5000$. Les deux hommes ont été placés en détention et leur retour au tribunal est prévu le 29 août à 13h30.

«Il faut être prudent quand on reçoit un tel appel d’un numéro que l’on ne reconnaît pas, surtout si l’on nous demande de donner de l’argent, a déclaré le caporal Hans Ouellette de la GRC. Pour ce type d’arnaque, les fraudeurs ciblent habituellement les personnes âgées qui ont un accès limité à Internet et qui n’utilisent pas les réseaux sociaux, et ils comptent leur faire peur en leur disant qu’un proche a des problèmes.»

Les conseils suivants pourraient vous être utiles; n’hésitez pas à les communiquer à vos proches:

Ne donnez aucun renseignement personnel ou financier au téléphone ou en ligne.

Raccrochez immédiatement si vous croyez qu’un fraudeur vous appelle.

Vérifiez si la demande est légitime en appelant un membre de la famille ou le service de police concerné en utilisant un numéro obtenu d’une source sûre, et non celui fourni par la personne vous ayant contacté. Vous pourrez ainsi confirmer ce qu’il faut faire si l’histoire est véridique.

Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada, en composant le 1-888-495-8501. Si vous avez été victime d’une fraude, communiquez aussi avec votre service de police local et votre institution financière.

«Il est important de tenir les membres de la famille au courant de ce type de fraude afin que personne d’autre n’en soit une victime, a ajouté le caporal Hans Ouellette. Nous voulons aussi informer le public que le système de justice pénale canadien ne permet pas de verser de l’argent pour faire libérer une personne sous caution.»

Pour en savoir plus sur les fraudes courantes et les façons de se protéger, consultez le site Web du Centre antifraude du Canada.