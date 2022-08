Saint-Léolin: mission accomplie pour la première course à épreuves fitness

La première édition d’une course à épreuves fitness s’est tenue samedi à Saint-Léolin.

Sophie Arbour et sa famille ont récemment quitté la région de Montréal pour venir s’installer dans la Péninsule acadienne, plus précisément dans le village de Saint-Léolin.

Ils ont créé l’entreprise de fitness Fit Garage Assault dans la municipalité et ont commencé à pleinement s’intégrer dans la communauté en organisant divers événements.

Le plus important d’entre eux est l’Assault Project, créé cette année et dont la première édition a eu lieu samedi au parc municipal de Saint-Léolin.

Il s’agit d’une course à épreuves, basée sur les différentes formes d’entraînement que Sophie Arbour et son équipe proposent au Fit Garage Assault. Elle s’est déroulée de 8h à 17h.

Après un parcours de course en forêt ponctué de quelques obstacles servant d’échauffement pour les participants, le gros de la course a eu lieu dans le milieu du parc, là où des exercices comme le transport de seaux d’eau remplis, de sacs lourds ou de pneus attendaient les coureurs.

La dernière étape est la plus compliquée, puisqu’il s’agit de différentes levées de charges, comme des poids ou des pneus géants. Un moment où la fatigue commence à toucher la plupart des participants, mais qui représente la dernière ligne droite pour eux. Ils profitent cependant de l’encouragement des animateurs et du public.

Avec près d’une centaine de participants, une météo agréable et une bonne ambiance, cette première édition de l’Assault Project est un succès.

«Ça se passe très bien, affirme-t-elle. On se demandait de quoi ça aurait l’air puisque l’on avait un budget restreint, mais on a reçu beaucoup de soutien et un accueil chaleureux de la communauté partout dans la Péninsule, et on a beaucoup de participants pour une première édition. Ça fait vraiment plaisir, et ils ont beaucoup de plaisir.»