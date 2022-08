Trois entités fusionnées du Restigouche ont désormais leur DG

Les regroupements municipaux viennent de franchir une autre étape dans le Restigouche.

Les futures communautés regroupées de Campbellton, Bois-Joli et Baie-des-hérons ont annoncé avoir fait l’embauche de leur nouvelle direction générale. Ces choix font suite à un processus de recrutement puis d’entrevues qui se sont déroulées au cours des derniers mois.

Il s’agit somme toute d’une question qui était délicate à régler puisque chacune des municipalités touchées par l’un de ces regroupements possédait déjà une personne en poste à la direction générale.

C’est d’autant plus vrai que pour la Communauté régionale de Campbellton par exemple, cela touche trois postes puisque la nouvelle entité regroupera les municipalités de Campbellton, Atholville et Tide Head. C’est d’ailleurs la directrice actuelle de la Ville de Campbellton, Manon Cloutier, qui a été sélectionnée pour gérer la nouvelle entité.

Plus à l’est, l’actuelle directrice générale d’Eel River Dundee prendra les commandes de Bois-Joli (formée de Balmoral et Eel River Dundee). Gilles Legacy, directeur général de Dalhousie, fera de même pour Baie-des-hérons, municipalité constituée de Charlo et de Dalhousie.

Joint par téléphone, ce dernier s’est dit emballé par le défi qui s’offre à lui, soit celui de jeter les bases d’une nouvelle municipalité.

«Il y a beaucoup d’inconnus devant nous, beaucoup de défis, mais c’est très stimulant. C’est en quelque sorte un moment historique auquel nous allons prendre part, car on démarre une nouvelle municipalité. C’est énorme comme mandat, mais aussi très motivant», a-t-il confié à l’Acadie Nouvelle.

Selon lui, le plus gros défi à surmonter dans l’immédiat sera le fusionnement des arrêtés municipaux des deux municipalités qui composeront Baie-des-hérons.

«Il y a des choses que nous faisons à Dalhousie qui sont différentes de celles à Charlo. Il faudra trouver la meilleure formule pour la future municipalité. Ce sera un travail colossal, car il y a beaucoup d’arrêtés municipaux, beaucoup de pratiques à revoir», dit-il.

Plusieurs autres défis se dresseront également, par exemple en ce qui a trait aux budgets et aux travaux en capitaux.

«Les infrastructures se trouvent en très grande partie dans les municipalités (et non les DSL), et c’est ce qui coûte cher à entretenir. Il faudra évaluer les fonds que l’on a et ce que nous pouvons réaliser. En fait, les défis de Baie-des-hérons seront grandement similaires à ceux de toutes les autres communautés de la province qui passent à travers le processus de regroupement. La situation est la même pour tous», souligne-t-il.

Ces directeurs généraux entreront dans leurs nouvelles fonctions à compter du 1er janvier 2023, soit en même temps qu’entreront en vigueur les nouvelles municipalités. Ceux-ci débuteront néanmoins leur travail avec le facilitateur de transition à partir de septembre pour superviser l’élaboration du budget, le développement de l’organigramme et la conception du cadre de gouvernance.

Pas de perte d’emploi

Selon le facilitateur de transition pour ces entités, Yves Gagnon, bien que les nouveaux directeurs généraux aient été sélectionnés, personne ne perdra son emploi pour autant.

«On ne va pas renvoyer les anciens employés sans leur offrir une alternative. Les municipalités vont chacune devoir proposer une nouvelle structure organisationnelle qui intégrera tout le monde. Elles devront trouver les bons endroits afin d’optimiser le travail de tous», indique M. Gagnon.

Selon celui-ci, puisqu’il n’y aura pratiquement aucune perte d’emploi, la création des nouvelles structures ne devrait pas engendrer des économies monétaires faramineuses.

«Reste que dans certaines municipalités, il y avait des postes vacants ici et là. Si on parvient à remplacer ces postes par des gens déjà présents à l’interne, on se trouvera à faire une économie puisqu’on n’aura pas à intégrer une autre personne de l’extérieur à l’équipe», précise le facilitateur.

La plus grosse étape à venir dans l’immédiat, selon M. Gagnon, c’est l’adoption des budgets de 2023.

«On a travaillé là-dessus tout l’été et ça va se continuer durant l’automne. Il faudra ensuite déposer tout le cadre législatif. Aujourd’hui, on franchit une étape, mais il y en a d’autres à venir et encore énormément de travail sur la planche», dit-il.