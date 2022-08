Défilé de la Fierté: «Nous avons fait d’énormes bonds en avant»

Un soleil radieux, une ambiance festive, des couleurs flamboyantes, des sourires sur tous les visages et une bonne dose d’extravagance. Tout était réuni pour que le défilé, moment phare du Festival de la fierté du Grand Moncton, soit une belle fête.

Des représentants de plus de 90 groupes et entreprises de divers horizons ont pris part à cette célébration de l’amour et de la diversité. La foule a parcouru la rue Main jusqu’à la rue Downing, avant de piquer à droite pour rejoindre le parc Riverain où les attendait un marché queer.

Près de 2150 personnes s’étaient inscrites pour participer au joyeux cortège, auquel se sont ajoutés des milliers de spectateurs.

La vice-présidente de l’association organisatrice Rivière de la fierté, Britney LeBlanc, est aux anges.

«Ç’a été le plus grand taux de participation que j’ai jamais vu, comme, c’est devenu presque aussi grand qu’à Halifax», se réjouit-elle, heureuse de constamment que les alliés étaient venus en nombre pour exprimer ouvertement leur solidarité avec la communauté 2ELGBTQI+. «C’était fantastique de voir un tel soutien!»

Le moment était d’autant plus attendu que les rassemblements ont été rares depuis 2019.

Jamais le défilé de la Fierté n’avait rassemblé autant de monde au centre-ville de Moncton. – Gracieuseté: Jacinthe LeBlanc

Pour Britney LeBlanc, prendre part au défilé est une façon d’encourager les gens à «exprimer ce qu’ils sont et s’habiller comme ils le veulent».

À ses yeux, les menaces de mort proférées contre les drag queens qui animaient le spectacle du 15 août de Moncton démontrent que la différence dérange encore et que les défilés demeurent bien nécessaires. En réaction à l’incident, les organisateurs ont pris la décision de renforcer les mesures de sécurité.

«C’est complètement inacceptable, samedi nous montré que nous n’avons pas peur d’être bruyants et que nous sommes fiers de qui nous sommes», lance Britney LeBlanc.

Celle qui s’est ouverte à ses proches au sujet de sa transidentité en 2009 constate toutefois que les mentalités évoluent en faveur de l’acceptation et de l’égalité des droits. «À l’époque ma famille s’inquiétait pour ma sécurité, c’était encore tabou», confie-t-elle. «Heureusement en quelques années nous avons fait d’énormes bonds en avant!»