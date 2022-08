Perte de poids et vieillissement démographiques au N.-B.

La population du Nouveau-Brunswick devrait continuer à perdre du poids par rapport à celle du Canada d’ici 2043. Sa proportion de personnes âgées devrait par ailleurs s’accroître et comptera l’une des plus grandes parts de personnes de plus de 85 ans au pays, selon des projections de Statistique Canada.

Il y a peu de surprises dans les dernières projections démographiques de Statistique Canada. En tout cas, concernant deux évolutions plausibles de la population néo-brunswickoise.

Premièrement, le poids relatif de la population des provinces à l’est de l’Ontario devrait continuer de décliner au sein de l’ensemble canadien selon tous les scénarios de projection, si les tendances actuelles se maintiennent. Par exemple, la part de Néo-Brunswickois au pays devrait passer sous les 2% d’ici 2043, selon un scénario de croissance moyenne.

À l’opposé, le poids relatif de la population du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta augmenterait selon presque tous les scénarios.

Deuxièmement, le vieillissement de la population devrait se poursuivre dans toutes les provinces et territoires. Selon un scénario de croissance moyenne, la proportion de personnes âgées (65 ans et plus) au Nouveau-Brunswick passerait de 23% en 2021 à 28% en 2043, par exemple.

Il devrait y avoir par conséquent de moins en moins de personnes en âge de travailler. Selon un scénario de croissance moyenne, le rapport de dépendance démographique dans la province augmenterait, passant de 58 à 72 entre 2021 et 2043. Autrement dit, pour 10 personnes de 15 à 64 ans, il y aurait 7 personnes à charge (enfants ou aînés) dans 20 ans.

Le nombre de personnes très âgées (85 ans et plus) devrait aussi augmenter rapidement partout au Canada. Leur proportion se trouverait dans des proportions particulièrement grandes dans les provinces de l’Atlantique en 2043. Leur part serait de 5% à cette date au Nouveau-Brunswick, selon un scénario de croissance moyenne.

La migration internationale devrait être le principal facteur de l’accroissement démographique au Nouveau-Brunswick au cours des 22 prochaines années, selon la plupart des scénarios de Statistique Canada.

Estimations de la population du Nouveau-Brunswck de 1971 à 2020 et projections de son évolution d’ici 2043, selon Statistique Canada en août 2022. – Gracieuseté

Augmentation ou baisse de population?

L’organisme s’est fondé sur des données de 2009 à 2019 pour estimer la progression du nombre d’immigrants au Nouveau-Brunswick dans les 20 prochaines années. C’est ainsi qu’il conclut que la population de la province devrait augmenter jusqu’à cette date. Elle comptait 789 000 personnes en 2021 et s’élèverait de 791 000 à 918 000 personnes en 2043.

L’économiste Richard Saillant est en désaccord sur ce dernier point. Statistique Canada a appliqué des hypothèses nationales concernant l’immigration au Nouveau-Brunswick sans tenir compte des spécificités de la province, selon lui.

«Avant de postuler que des tendances récentes vont se reproduire, il faut se demander ce qui explique ces tendances et si elles sont susceptibles de continuer à opérer indéfiniment, remarque-t-il. Est-ce que le passé est le garant de l’avenir?»

Or, M. Saillant pense que l’immigration diminuera probablement au Nouveau-Brunswick en même temps que baissera l’augmentation de la croissance économique de la province au début des années 2030.

«Dès que le dernier baby-boomer aura pris sa retraite, le problème du Nouveau-Brunswick pourrait être à nouveau de créer des emplois pour la population en place plutôt que de trouver des gens pour occuper les postes qui se libèrent, prévoit-il. À moins qu’il y ait quelque chose de nouveau dans les lois qui régissent l’économie des régions périphériques.»

L’économiste explique que le Nouveau-Brunswick, éloigné des grandes métropoles, rencontre traditionnellement des difficultés à faire croître son économie. Il estime que son principal moteur actuel est le vieillissement démographique: des baby-boomers prennent leur retraite, laissent des emplois vacants et dépensent leur épargne dans des soins, des services et des produits locaux.

«Malheureusement, les baby-boomers ne sont pas éternels, souligne M. Saillant. En 2030, les derniers d’entre eux prendront leur retraite et les plus âgés d’entre eux seront octogénaires, constituant une cohorte à forte mortalité. Après, la population devrait au minimum se stabiliser et risquer de diminuer. Tout ça sera exacerbé dans les régions francophones où le monde est beaucoup plus âgé et rencontre moins de succès en immigration.»

M. Saillant pense que les gouvernements devraient s’assurer d’ici là que de jeunes travailleurs remplacent les baby-boomers dans les industries offrant des produits et des services d’exportation, comme le tourisme et les centres d’appels. Celles-ci pourraient permettre de relancer l’économie dans les années 2030 une fois que le moteur du vieillissement sera en panne, d’après lui.