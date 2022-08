Trois petits wallabies sont arrivés au zoo de Magnetic Hill

Le zoo de Moncton compte trois nouveaux locataires. Trois jeunes wallabies à cou rouge attirent désormais les regards des visiteurs.

Arrivés du zoo de Peterborough au début du mois, les trois mâles ont quitté leur mère et prennent leurs marques petit à petit.

Après une série d’examens vétérinaires, leur enclos a été ouvert au public cette semaine

«Les wallabies sont timides et sont en train de s’adapter à leur nouvel habitat ainsi qu’aux visiteurs, apprend-on sur la page Facebook de l’attraction de la Côte Magnétique. Pendant les premiers jours, ils auront accès aux espaces extérieurs et intérieurs, de sorte qu’il peut parfois être difficile de les voir. Leur bien-être est notre priorité et nous apprécions votre compréhension pendant cette transition.»

Les noms des trois wallabies seront connus le mois prochain. – Gracieuseté

Les wallabies se trouvent principalement dans les forêts et les savanes le long de la côte est de l’Australie ainsi qu’en Tasmanie. Ces herbivores vivent en petits groupes ou en solitaire.

C’est l’année de l’Australie au Zoo de Moncton qui recueille des dons pour le financement d’un programme de protection des wallabies des roches à queue en pinceaux. Si le statut des wallabies à cou rouge n’est pas préoccupant, plusieurs espèces de marsupiaux ont été durement touchées par la déforestation, le braconnage et les incendies de forêt, explique la directrice du zoo, Jill Marvin.

Les gens pourront voter jusqu’au 6 septembre pour le choix de leurs noms. Six ont été proposés: Dargo, Uki, Marlo, Foster, Wooli, Wallaman. Ils représentent des villes, des parcs ou des régions australiennes.

La construction de l’enclos a été financée en partie par une dépense de 341 708 $ de la Ville de Moncton.