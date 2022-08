200 nouveaux emplois dans les centres d’appels de la CIBC

La CIBC créera plus de 200 emplois à temps plein au cours des trois prochaines années dans ses centres d’appels de la province. La plupart de ces nouveaux employés travailleront à domicile.

La CIBC offre une gamme de produits et de services financiers à 13 millions de clients – notamment des particuliers, des entreprises, des institutions ainsi que des clients du secteur public – au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.

« En tant que l’une des principales institutions financières du Canada, nous sommes ravis d’accroître notre présence et d’élargir notre équipe au Nouveau-Brunswick», a déclaré la vice-présidente principale des centres d’appels de la CIBC, Arleen King.

«L’ajout de ces postes créera des possibilités de carrière uniques pour les nouveaux membres de notre équipe dans cette région, alors que nous prenons de l’expansion dans la province dans le but de soutenir nos clients partout au pays. Grâce aux technologies actuelles, la grande majorité de ces nouveaux rôles peuvent être assurés à domicile, n’importe où au Nouveau-Brunswick, ce qui nous permet de créer des emplois et d’embaucher des personnes talentueuses, non seulement dans les villes, mais aussi dans les régions rurales. »

Afin de soutenir la création de ces emplois, la CIBC a droit à un remboursement salarial pouvant atteindre 1,5 million $ sur trois ans de la part d’Opportunités NB. Selon les estimations, cet investissement devrait générer une contribution directe de 67,6 millions $ au PIB de la province sur trois ans.