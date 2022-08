La Municipalité régionale de Grand-Sault confirme l’embauche de son directeur général

Sans grande surprise, la future Municipalité régionale de Grand-Sault s’est tournée vers des visages familiers pour assurer le fonctionnement de son appareil administratif.

Le comité de transition a annoncé, la semaine dernière, que ses deux premiers postes- cadres avaient été pourvus. Ainsi, l’actuel directeur général de la Ville de Grand-Sault, Éric Gagnon, deviendra le premier directeur général de la nouvelle municipalité.

Il sera épaulé par l’actuel directeur général de la Communauté rurale de Saint-André, John Morrisey, qui occupera le poste de directeur des services corporatifs.

Ces nominations ont été confirmées par le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, à la recommandation du Comité de transition.

M. Gagnon a été retenu à la suite de ce concours public et d’un processus de sélection rigoureux mené par un comité de sélection de personnes expérimentées, indépendantes des municipalités actuelles, qui a soumis son choix au comité de transition.

En décembre dernier Éric Gagnon avait été promu au même poste au sein de la Ville de Grand-Sault à la suite du départ à la retraite de Peter Michaud.

Il occupait, jusque-là, le poste de directeur du service d’urbanisme de la ville de Grand-Sault. Il a d’ailleurs été l’un des acteurs de la mise en place du programme de partage des services d’aménagement du territoire aux communautés voisines de Saint-Léonard, Saint-André et Drummond.

Un atout dans le processus de transition

Auparavant, ce diplômé de l’Université de Sherbrooke en Géographie a œuvré en aménagement du territoire à la Commission du District d’aménagement de la Vallée et à la Commission des services régionaux pendant 13 ans.

Lors de l’annonce de sa nomination comme directeur général de Grand-Sault, le maire Marcel Deschênes avait mentionné qu’il serait un atout dans le processus de transition.

M. Gagnon n’est d’ailleurs pas étranger aux regroupements. Il était à l’emploi de la Ville d’Edmundston lors de la fusion de 1998 et faisait partie des commissions d’aménagement lorsqu’elles ont été regroupées en Commissions de services régionaux.

«Les compétences et l’expérience de M. Gagnon sont un atout très intéressant pour permettre à la nouvelle municipalité régionale de Grand-Sault de démarrer rapidement et efficacement ses activités dès janvier 2023», a fait savoir le comité de transition dans un communiqué.

Pour ce qui est de John Morrisey, il détient un baccalauréat en administration et une maîtrise en administration publique de l’Université de Moncton. Il est également impliqué activement dans le comité technique de transition depuis l’annonce de la réforme.

Éric Gagnon et John Morrisey entreront en fonction lors de la mise en place officielle de la nouvelle Municipalité régionale de Grand-Sault le 1er janvier 2023.

Outre Grand-Sault, les postes à la direction générale des communautés de Saint-Quentin et de Haut-Madawaska ont également été confirmés. Ils ne changeront d’ailleurs pas puisque Pierre Milliard (Haut-Madawaska) et Suzanne Coulombe (Saint-Quentin) conserveront leurs postes.

La municipalité de Vallée-des-Rivières, qui englobe les communautés de Saint-Léonard, Sainte-Anne-de-Madawaska, ainsi que quelques districts de services locaux, devrait annoncer l’identité de leur directeur ou directrice général(e) dans deux ou trois semaines, selon la facilitatrice Lise Ouellette.

Il en sera de même à Edmundston qui n’aura pas de grands changements de personnel à réaliser.

Mme Ouellette qui est la facilitatrice des comités de transition de Grand-Sault, Saint-Quentin, Vallée-des-Rivière et Haut-Madawaska, a réitéré le message du ministre Allain qui a souvent affirmé que cette transition n’allait pas engendrer de pertes d’emplois.

«On veut garder les ressources que l’on a. L’exemple de Grand-Sault est bon puisque nous avons eu deux personnes qui convoitaient le poste de directeur général. On a choisi le directeur général de Grand-Sault, mais le comité a travaillé fort pour garder celui de Saint-André. On a donc une équipe très intéressante à Grand-Sault.»