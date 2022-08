Nepisiguit Falls: Énergie NB remplace des turbines centenaires

Énergie NB remplacera la première tranche de production de la centrale hydroélectrique Nepisiguit Falls, au sud de Bathurst, en septembre. C’est l’une des premières étapes de rénovation de l’infrastructure centenaire.

C’est ce qui s’appelle amortir un investissement. Énergie NB produit de l’hydroélectricité à Nepisiguit Falls, au sud de Bathurst, grâce à des turbines et des générateurs datant des années 1920. Et ce, alors que la durée de vie utile normale des composants mécaniques de ce type de centrale est de 50 ans.

«Ces stations-là durent longtemps, remarque le directeur général du bureau de gestion de projets et du service d’ingénierie d’Énergie NB, Philippe Landry. Quand il faut faire des changements à leur système électrique, il faut regarder si leur structure est encore bonne, pour s’assurer de la rentabilité de la rénovation. Or, celle de Nepisiguit Falls est en forme pour une station d’une centaine d’années.»

C’est pourquoi Énergie NB a décidé de rénover l’infrastructure qu’elle possède depuis 2007 pour un coût allant de 20 à 25 millions $. Elle a déjà construit une route de contournement en 2021 pour que les habitants de la région puissent éviter les travaux. En septembre, elle remplacera la première tranche de production de la centrale (une turbine et son générateur).

Les rénovations de la centrale Nepisiguit Falls allongeront sa durée de vie de 50 ans. – Gracieuseté

Énergie propre

M. Landry indique que Nepisiguit Falls pourra produire ainsi 10 gigawattheures (GWh) par an de plus dès la fin 2022, presque sans avoir interrompu ses activités. Il ajoute que le changement des deux autres tranches de production en 2024 permettra une production supplémentaire de 7 GWh par an.

«Il y a juste un certain montant d’eau disponible dans la rivière pour faire fonctionner les turbines, explique l’ingénieur. C’est pourquoi la première unité produit plus d’énergie que la seconde et que celle-ci en produit plus que la troisième. Parfois, il n’y a pas assez d’eau pour faire fonctionner les trois unités.»

Les 17 GWh de production supplémentaire de Nepisiguit Falls permettront d’alimenter l’équivalent de 1000 maisons en plus par an. La production de la centrale sera de 74 GW/h par an au total, soit 0,56% de la production totale d’Énergie NB au lieu de 0,42% aujourd’hui.

À Nepisiguit Falls, Énergie NB remplacera aussi un pont et le canal de dérivation en 2023. Elle changera le canal de purge de la vanne de déversement vers 2030. Elle réparera enfin la structure de la centrale régulièrement. La centrale aura ainsi une durée de vie supplémentaire de 50 ans.

«Énergie NB envisage la mise à niveau à la centrale hydroélectrique de Nepisiguit Falls afin de prolonger la durée de vie utile de celle-ci et d’intégrer plus d’énergie renouvelable sur le réseau», résume la société de la Couronne sur son site internet.

Bonnes pratiques

L’entreprise précise qu’elle a obtenu tous les permis requis, notamment concernant la protection de l’environnement. «On a fait des études de l’eau pour que les travaux ne changent ni sa qualité ni l’habitat des poissons», précise M. Landry.

Pendant les travaux, Énergie NB analysera la turbidité de la surface de la rivière (soit la quantité de boue qui s’y trouve). La société de la Couronne collectera aussi des données dans les puits situés dans un rayon de 500 mètres autour de la centrale en 2023.

«Nous avons une correspondance avec les Premières Nations pour comprendre leurs besoins et qu’elles comprennent les nôtres», assure enfin M. Landry.

Terry Richardson, chef de la communauté de Pabineau, dont le peuple a utilisé la rivière Nepisiguit comme moyen principal de transport et de subsistance, confirme l’information.

«Nous parlons avec Énergie NB de nos inquiétudes à propos des saumons, car ceux-ci pondent près de la centrale, détaille-t-il. Nous voulons nous assurer que nos craintes soient prises en compte.»

Énergie NB engagera peut-être aussi des entreprises et des travailleurs de Pabineau pour rénover la centrale hydroélectrique, qui sera surtout mise en œuvre par des sous-traitants.

«On manque de travailleurs disponibles, comme le reste du monde [au Nouveau-Brunswick], souligne M. Richardson. Peut-être qu’Énergie NB pourrait engager une compagnie de construction affiliée avec nous autres. Sinon, nous serions contents si elle embauchait deux ou trois personnes de chez nous.»