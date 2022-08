Santé: le Parti vert somme Blaine Higgs d’agir

Le Parti vert du Nouveau-Brunswick demande au premier ministre Higgs de rapidement mettre en place des solutions proposées par un urgentologue de Fredericton afin de venir en aide au système de santé.

Début août, le Dr Yogi Sehgal, un urgentologue de Fredericton, partageait une série de recommandations au premier ministre Higgs et au ministre de la Santé, Bruce Fitch.

D’après le médecin, ces mesures – imaginées lors de consultations menées auprès de ses collègues et de patients – pourraient rapidement offrir du répit au réseau hospitalier du Nouveau-Brunswick.

Dr Sehgal invite notamment la province à former et embaucher des assistants médicaux qui pourraient servir de renforts dans les urgences des hôpitaux en dégageant des médecins et des infirmières de certaines tâches.

L’urgentologue est également d’avis qu’il faut accorder plus d’autonomie aux infirmières afin qu’elles puissent commander certaines analyses, par exemple des radiographies lorsque des patients se présentent à l’hôpital avec une fracture.

Les personnes vivant dans un foyer de soins de longue durée qui occupent des lits d’hôpital devraient aussi immédiatement être transférées dans un foyer de soins, croit-il.

Éviter les urgences

La pénurie, note le Parti vert, affecte désormais le bon fonctionnement des urgences des plus gros hôpitaux de la province. La situation est tellement critique que le Réseau de santé Horizon a imploré la population d’éviter les urgences de Moncton et de Saint-Jean en fin de semaine à moins que ce ne soit absolument nécessaire.

« La semaine dernière, le premier ministre Higgs a félicité le Dr Sehgal pour les recommandations qu’il a présentées sans dire s’il allait réellement les mettre en œuvre, a déclaré

M. Coon dans un communiqué. Les solutions sont déjà là. Il est temps pour le premier ministre d’agir.»

Dr Sehgal est aussi d’avis que le gouvernement doit investir dans la formation afin de permettre aux professionnels de la santé de parfaire leurs connaissances. Des incitatifs financiers pourraient se traduire par plus d’infirmières auxiliaires souhaitant devenir infirmières immatriculées. Des infirmières immatriculées pourraient pour leur part poursuivre leur formation afin de devenir infirmières praticiennes.

Une autre recommandation consiste à sortir les soins de santé primaires des urgences afin qu’ils soient prodigués de manière directe dans des cliniques de soins primaires.

«La suppression des obstacles pour celles et ceux qui cherchent à améliorer leurs compétences leur permettrait d’obtenir l’éducation dont ils ont besoin et fournir les meilleurs soins aux patients, dit pour sa part Megan Mitton, porte-parole du caucus vert en matière de santé. Toutefois, de nombreux membres du personnel de santé ne peuvent tout simplement pas se permettre de prendre des congés pour poursuivre leur formation. C’est là que le ministre (de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail), Trevor Holder, doit intervenir et s’assurer que les formations sont accessibles à tous ceux et celles qui veulent améliorer leurs compétences.»

Rencontre avec le ministre

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, s’est dit heureux de voir que des acteurs du réseau hospitalier s’impliquent afin de trouver des solutions. Une rencontre serait d’ailleurs prévue entre M. Fitch le Dr Sehgal afin de discuter des propositions de l’urgentologue.

«En examinant les recommandations du Dr Sehgal, j’ai noté plusieurs éléments qui s’alignent déjà sur les priorités du Plan de santé du Nouveau-Brunswick, a déclaré le ministre Fitch dans un courriel. Je crois également savoir qu’il partage notre intérêt pour l’amélioration des transferts non urgents, l’introduction de nouveaux professionnels de la santé et l’amélioration de l’environnement de travail dans nos hôpitaux.»