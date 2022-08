Pas de feu vert pour le projet d’éradication de l’achigan à petite bouche

Rien n’est encore joué dans le dossier du projet d’éradication de l’achigan à petite bouche dans le bassin versant de la rivière Miramichi.

Près de deux semaines après avoir vu l’injonction bloquant le projet être levée, les promoteurs du projet sont toujours incertains à savoir s’il sera possible ou non d’aller de l’avant avec celui-ci cette année.

«On se parle régulièrement, mais aucune décision n’a encore été prise. Je ne sais même pas si nous aurons une décision d’ici la fin de la semaine. Il y a tellement de détails à considérer, c’est loin d’être simple», a confié Neville Crabbe, porte-parole de la Fédération du saumon de l’Atlantique, l’un des organismes partenaires du projet.

Reportée une première fois l’an dernier en raison de la présence de manifestants sur la rivière, l’opération a de nouveau dû être annulée la veille de son déploiement, le 11 août dernier, à la suite d’une injonction de la Cour. Celle-ci est le résultat de démarches de propriétaires riverains inquiets des impacts de ce projet sur l’écosystème de la Miramichi ainsi que sur leur qualité de vie. Ceux-ci ont finalement abandonné leur recours judiciaire, mais non sans que le mal soit fait. Les 130 bénévoles prêts à intervenir sont retournés à la maison.

Ce que craint M. Crabbe, c’est le fameux proverbe qui dit jamais deux sans trois.

«Le projet n’est pas moins urgent pour le système de la Miramichi aujourd’hui qu’il ne l’était il y a trois semaines. Ce que l’on se pose comme question, c’est si c’est faisable, et si on va de l’avant, pourra-t-on cette fois le mener à terme?», souligne-t-il.

En ce moment, les partenaires du projet ont toutes les autorisations nécessaires pour déverser la roténone (un agent chimique naturel qui tue tous les poissons) près des lacs Miramichi et Brook ainsi qu’à une quinzaine de kilomètres en amont de la rivière Miramichi Sud-Ouest.

Cela dit, M. Crabbe affirme être au fait qu’une demande de révision judiciaire d’autres opposants au projet serait toujours en cours par d’autres opposants au projet, ce qui pourrait occasionner de nouveaux délais.

«Pour le moment, ça va, mais on sait qu’il y a une tentative de ce côté au niveau de la Cour fédérale. Ce qu’on ne voudrait pas c’est faire revenir tout le monde ici pour une troisième fois et voir l’histoire se répéter. On veut être certain que la prochaine fois sera la bonne», dit-il, soulignant que le simple fait d’amener sur place tous les bénévoles et spécialistes nécessaires est extrêmement coûteux.

Le groupe devra néanmoins décider rapidement de la suite des choses. C’est que son permis (pour déverser de la roténone) n’est valide que jusqu’à la fin septembre. De plus, pour être optimal, le produit doit être utilisé dans des eaux relativement chaudes. En ce moment, le système de la Miramichi est justement sous le coup d’un protocole de chaleur intense, ce qui a pour effet de limiter la pêche. Mais dès septembre, l’eau du bassin versant a tendance à se refroidir très rapidement selon M. Crabbe.

Le projet en question, rappelons-le, vise à éradiquer l’achigan à petite bouche du système de la rivière Miramichi, une espèce considérée comme envahissante qui – on croit – aurait été implantée illégalement dans un lac en amont de la Miramichi au début des années 2000. Ce projet d’éradication a reçu l’aval des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que de plusieurs communautés, groupes et organisations.