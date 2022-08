U de M: la hausse des inscriptions se poursuit

Bien que le coût de la vie augmente et que la concurrence s’intensifie, l’Université de Moncton s’attend à voir le nombre d’étudiants fréquentant ses trois campus se maintenir.

L’Université de Moncton, qui comptait 4745 étudiants à la rentrée d’automne 2021, prévoit faire au moins aussi bien en 2022. «On parle de 1,8% à 2% d’augmentation cette année», se réjouit le recteur et vice-chancelier, Dr Denis Prud’homme.

Au cours des quatre dernières années, l’institution acadienne a vu les inscriptions progresser de 12%, une hausse attribuable au recrutement à l’international. Cette année encore, les demandes d’admission provenant de l’extérieur du pays sont en progression.

L’Université de Moncton fait pourtant face à la concurrence accrue du Québec. La province voisine a réduit drastiquement les frais de scolarité des étudiants internationaux qui feront le choix d’établissement d’enseignement supérieur francophone situé en région tout en choisissant un programme faisant partie des secteurs d’activité où la pénurie de main-d’œuvre est la plus importante.

«Ce qu’il se passe au Québec ne semble pas nous toucher cette année, avance Dr Prud’homme. Si l’information circule sur les médias sociaux, ça pourrait peut-être nous affecter dans les prochaines années.»

Le recteur prévient que le portrait pourrait évoluer au cours des prochains jours. En effet, les refus de visa étudiant par Immigration Citoyenneté Canada semblent se multiplier.

«Nos équipes de recrutement nous ont fait part du fait que les étudiants internationaux ont plus de difficultés à obtenir leur permis d’étude.»

La direction s’attend toutefois à une légère diminution du nombre d’étudiants originaires du Nouveau-Brunswick. Près de 30% des finissants du secondaire se sont tournés vers les études universitaires cette année, contre 33% l’année dernière. Le recteur attribue cette tendance au fait que les équipes de recruteurs n’ont pas pu se rendre physiquement dans les écoles depuis le début de la pandémie.

Il estime en revanche que peu d’étudiants manqueront à l’appel à cause de la décision du gouvernement de supprimer pendant l’été le programme Connexion NB-AE qui permettait de bénéficier de prestations d’assurance-emploi pendant les études.

«On va peut-être voir des effets sur les inscriptions en janvier ou sur le taux de rétention», dit-il.

La session d’automne débutera le 6 septembre mais les chiffres officiels des inscriptions ne seront pas connus avant la mi-septembre.

L’Université de Moncton a annoncé lundi qu’elle maintient les consignes sanitaires en vigueur depuis le 1er juin. Le masque n’est donc plus obligatoire à l’intérieur, mais fortement recommandé.

«Il faut se rappeler que la communication passe beaucoup par le non verbal, cela va faciliter l’apprentissage», souligne le recteur, notant que cette politique pourrait changer selon l’évolution de la situation sanitaire.

«On souhaite mettre l’emphase sur la responsabilité individuelle, les gens sont au courant des précautions à prendre», note-t-il. «Espérons que l’année au complet pourra se faire en présentiel.»

Un financement public jugé insuffisant

Cela fait des années que les dépenses de l’établissement progressent plus vite que la subvention du gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui a cru en moyenne de 0,9% pendant les dix dernières années, déplore Dr Prud’homme.

«Nous voulons mettre la pression sur le gouvernement pour l’inciter à investir davantage en nous donnant des augmentations au niveau de l’inflation pour nous permettre de maintenir les frais de scolarité le plus bas possible et de maintenir l’accessibilité.»

Le redressement de la santé financière de l’université est passé par des compressions importantes ces dernières années, et une hausse des frais de scolarité de 8% pour deux années consécutives, puis de 2% cette année.

Ceux des personnes étudiantes canadiennes s’élèvent désormais à 7642$ (+150$) et ceux des personnes étudiantes de l’international à 14 005$ (+275$).

L’Université de Moncton a tout de même pu compter cette année sur un appui ponctuel de 27,8 millions $ de la part du Nouveau-Brunswick et du Canada dans le cadre de l’Entente Canada–Nouveau-Brunswick relative à l’enseignement en français et des Programmes d’appui aux langues officielles du gouvernement fédéral. Cela lui a permis d’investir dans ses infrastructures et dans ses équipements technologiques et de maintenir certains programmes peu fréquentés.

Par ailleurs, une nouvelle initiative financée par le gouvernement provincial permettra l’octroi de 25 bourses par an pendant cinq ans à des étudiants internationaux qui intégreront le programme de sciences infirmières.

La direction espère aussi bénéficier de fonds fédéraux supplémentaires au terme de la modernisation de la loi sur les langues officielles.