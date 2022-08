Un premier concessionnaire de véhicules électriques dans le Grand Moncton

ALL EV, un concessionnaire spécialisé dans la vente de véhicules électriques d’occasion, ouvrira un point de vente et un centre de service dans la métropole du Sud-Est la semaine prochaine.

Déjà présente à Fredericton, l’entreprise ouvrira un nouvel emplacement au Nouveau-Brunswick le 6 septembre au 711 boulevard Ferdinand à Dieppe.

Jérémie Bernardin, directeur du développement des affaires, promet aux acheteurs «une grosse quantité d’inventaire». Les propriétaires pourront également s’y rendre pour l’entretien de leur véhicule, dans l’entretien antirouille aux tests d’évaluation de l’état de santé de la batterie.

«C’est très rare au Canada, il y a peu de concessionnaires qui accueillent toutes les marques et tous les modèles de véhicules électriques», souligne M. Bernardin.

ALL EV est également implantée à Halifax, Stratford et St. John’s. Son arrivée au Nouveau-Brunswick n’est pas étrangère à la création par le gouvernement provincial d’un nouvel incitatif allant jusqu’à 5000$ pour l’achat d’un véhicule électrique à batterie ou un véhicule électrique hybride rechargeable à grande autonomie neuf et 750$ pour l’installation d’une borne de recharge à domicile. En le combinant au rabais proposé par le gouvernement fédéral, le client peut réduire sa facture de 10 000$.

Une bonne partie de la communication du concessionnaire consiste à à répondre aux nombreuses interrogations entourant cette technologie et à dissiper certains malentendus, souligne M. Bernardin.

«On explique que ce type de voiture garde mieux sa valeur au fil du temps et il y a beaucoup moins d’entretien, pas de changement d’huile, de bougies, de transmission.»

Les ventes de véhicules zéro émission s’accélèrent au Nouveau-Brunswick, avec une progression de 261% entre le premier trimestre.

L’adoption demeure encore timide puisqu’ils ne représentent que 2,3% des enregistrements de nouveaux véhicules.

Jérémie Bernardin s’attend toutefois à voir le marché exploser alors que le gouvernement fédéral prévoit bannir la vente de véhicule léger neuf à essence à partir de 2035. «On voit déjà une énorme vague d’intérêt depuis que le prix des carburants a monté», assure-t-il.