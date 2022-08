100 millions $ de plus que prévu dans les poches du gouvernement

L’excédent du Nouveau-Brunswick devrait atteindre 135,5 millions de dollars au cours de l’exercice 2022-2023, une augmentation de 100 millions de dollars par rapport à l’estimation du budget du printemps.

Les revenus du gouvernement, quant à eux, devraient bondir de plus de 220 millions de dollars, contrairement à ce qui avait été budgétisé en mars.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, a fait les projections dans sa mise à jour financière du premier trimestre, où il a attribué l’augmentation des revenus au gouvernement qui perçoit plus de dollars d’impôts en raison d’une économie plus forte et d’une croissance démographique.

La hausse des projections pour l’exercice 2022-2023 est également due à un paiement fédéral unique pour aider la province à réduire ses arriérés de chirurgies.

M. Steeves dit que l’économie se redresse «beaucoup plus vite» et que la population de la province augmente à un rythme jamais vu depuis les années 1970.

Il affirme que les dépenses totales devraient être d’environ 120 millions de dollars supérieures à celles de l’estimation du printemps en raison d’une augmentation du coût de l’éducation postsecondaire, de la formation et de la main-d’œuvre et du transport.