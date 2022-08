Jeune pêcheur porté disparu: des plongeurs participent aux recherches

La GRC mène désormais les recherches visant à retrouver un adolescent de 15 ans qui est tombé d’un bateau de pêche au homard au large de Pointe-Sapin, lundi.

Tout au long de cette journée, la GRC a fourni de l’assistance au centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage (CCCOS) d’Halifax, qui répondait à un appel de détresse. Vers 9h45, le CCCOS avait été informé que Justin Landry, 15 ans, était tombé d’un bateau de pêche à plusieurs kilomètres du quai de Pointe-Sapin.

De nombreuses personnes et agences ont participé efforts de recherche initiaux à bord de différents moyens de transport, dont plus de 20 bateaux locaux, des bateaux de la Garde côtière canadienne, un aéronef de Transports Canada et un hélicoptère utilisé pour les recherches et sauvetages.

Vers 20h, le CCCOS a mis fin à ses recherches, et la GRC a pris en charge l’enquête visant à retrouver l’adolescent. Des services spécialisés de la GRC fournissent de l’assistance, dont l’Équipe de récupération sous-marine, et on a recours à l’hélicoptère de la GRC.

Justin Landry est considéré comme porté disparu. La police demeure en contact avec sa famille. Au moment du drame, il portait un chandail bleu, un pantalon en caoutchouc vert et des bottes en caoutchouc vert.