Le manque de personnel force la fermeture d’une aile de la Villa Beauséjour de Caraquet

Une des quatre ailes de la Villa Beauséjour de Caraquet est désormais fermée.

Le foyer de soins, qui peut accueillir jusqu’à 80 résidents, a récemment procédé à un mini-déménagement pour fermer une aile et ainsi alléger les tâches de ses employés, qui n’auront pas à parcourir les mêmes distances.

Par conséquent, le quart de la résidence est vide.

La cause? Le manque de personnel, éternel et sempiternel problème. La directrice-générale, Annie Lacombe, a admis en entrevue que l’embauche d’employés affectés aux soins est difficile. La Villa Beauséjour manque principalement d’infirmières, d’auxiliaires et de préposés aux soins.

Les postes disponibles sont affichés dans les réseaux sociaux, mais les candidatures reçues ne suffisent pas. La semaine régulière de travail est de 37,5 heures.

Remplir les quarts de travail de jour, de soir et de nuit n’est pas une mince affaire, a reconnu Mme Lacombe, car il faut considérer les besoins particuliers des employés. «Beaucoup ont deux emplois, d’autres sont en arrêt en raison de la maladie, d’autres sont aux études.»

Il y a d’autre part le fameux équilibre recherché par plusieurs: santé, travail, famille. Et il y a les employés plus âgés, qui vont bientôt se retirer. «On essaie d’avoir de la relève», a expliqué la directrice, sans pouvoir être certaine des résultats.

Dans ce contexte, les heures supplémentaires deviennent un mal nécessaire, mais les besoins sont tels que cette voie n’est évidemment pas une solution. Mme Lacombe juge qu’il lui faudrait, dans l’immédiat, une vingtaine d’employés supplémentaires.

Le problème est apparu progressivement. Petit à petit, les chambres se sont vidées, et restaient fermées. Tout a commencé avec deux ou trois chambres vides, puis deux et trois autres, et ainsi de suite, dit la directrice. Le nombre s’est accru, et récemment le quart des chambres étant vacant, une aile a été fermée «pour réorganiser les ressources».

La Villa Beauséjour, ouverte en 1969, a emménagé dans un nouvel édifice en 2010. À l’heure actuelle, elle compte 113 employés. De ce nombre, 80 voient aux soins des patients quotidiennement.