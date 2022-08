Moncton: une femme cherche de l’aide pour retrouver sa mère

Marie-Josée Breau demande de l’aide pour retrouver sa mère, Angela Breau. La sexagénaire a disparu le 6 août à Moncton. La GRC échouerait à trouver des indices sur sa localisation.

«Ça va surréel», lâche Marie-Josée Breau en cherchant ses mots au téléphone. La quadragénaire est revenue de Montréal dans sa ville d’origine, Moncton, le 18 août. Depuis, elle affronte une situation qui lui paraît absurde: la disparition de sa mère, Angela Breau.

Celle-ci a eu une conversation téléphonique à 13h55 le 6 août à partir de sa résidence, au 454, promenade Elmwood à Moncton. La femme de 66 ans a dit à un ami qu’elle se rendrait au Tim Hortons situé à 350 mètres de chez elle dans les minutes suivantes. Depuis, plus rien selon sa fille.

«Ma mère avait du mal à se déplacer, ne pouvait pas aller loin sans prendre de repos et n’avait pas de voiture, raconte-t-elle pour souligner l’étrangeté de sa disparition. Elle était assez timide et ne se sentait pas en sécurité en se promenant seule dans son quartier.»

Marie-Josée Breau ajoute que sa mère a quitté son domicile sans ses médicaments, sans son inhalateur, sans papier d’identité et sans téléphone. Elle pense que la personne âgée est seulement partie avec une sacoche et une croix en pendentif surmontée d’une pierre précieuse.

Angela Breau mesure environ cinq pieds neuf pouces (175 centimètres), a une corpulence moyenne et pèse environ 160 livres (73 kilogrammes). Elle a les cheveux foncés courts et les yeux bruns. Ses dents du haut manquent. Elle a été vue pour la dernière fois portant un haut de couleur vive, des espadrilles bleu clair et un sac à main beige.

La GRC cherche la dame depuis le 14 août. Le 19 août, la police a demandé à quiconque habitant près du 454, promenade Elmwood, et pouvant avoir des images de vidéo surveillance du 6 août vers 14 h de communiquer avec son Service régional de Codiac.

«La police n’a aucune piste, croit Marie-Josée Breau. Elle ne peut donc pas lancer d’opération de recherche et sauvetage. Avant, elle doit repasser un drone et revoir le dossier au complet pour voir si elle a manqué quelque chose, dans des vidéos de caméras surveillance par exemple.»

En attendant, la quadragénaire dit avoir eu l’autorisation d’organiser des recherches avec des bénévoles dans les bois entourant le domicile de sa mère. Elle rassemble les volontaires sur la page Facebook Find Angela Breau. La GRC n’a pas confirmé ces informations.

«On demande à tout le monde de n’importe quel quartier avoisinant de vérifier dans sa cour», ajoute l’ami de Marie Josée, Mylène Després.