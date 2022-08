Une nouvelle vie pour les cénotaphes de la Péninsule

Après Bas-Caraquet, Bertrand, Grande-Anse et Maisonnette, c’était au tour de Caraquet d’inaugurer un cénotaphe restauré et amélioré.

Depuis 2010, Armel Lanteigne, un militaire pensionné et membre impliqué de la Légion Royale Canadienne 56 de Caraquet, consacre des heures sans compter à remettre en état les cénotaphes de la Péninsule acadienne qui ont été malmenés par le temps.

Et il procède avec le souci du détail. À l’occasion d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle, il a d’emblée tenu à préciser qu’un cénotaphe n’est pas une pierre tombale, puisque celui-ci ne marque aucune sépulture. C’est la raison pour laquelle il n’hésite pas à les retirer des cimetières, lorsqu’ils s’y trouvent, comme à Bas-Caraquet.

De même, l’ancien militaire ne parle jamais de nouvelle construction. Il répare, il arrange, il utilise d’anciennes pièces, mais il ne construit pas de «nouveau cénotaphe».

«Par contre, il faut que ce soit refait à neuf, explique-t-il. Et à chaque cénotaphe que je fais, je conserve un morceau de l’ancien.» À Caraquet, il a réutilisé la charpente en pierre qui existait déjà. À Grande-Anse, la croix couchée provenait du cénotaphe original.

S’il fallait partir à zéro, il faudrait aller chercher de nombreux permis, et les démarches déjà longues, n’en finiraient plus, précise-t-il.

Celui qui a été 22 ans au service de l’armée canadienne, est d’autre part soucieux de la qualité des matériaux. Ils devront résister au climat, parce qu’il les veut encore debout dans un siècle.

Chaque projet est soigneusement étudié. Et Armel Lanteigne a trouvé en Monuments Sainte-Anne une entreprise qui a su saisir l’esprit des projets qu’il entreprend. Un cénotaphe est plus qu’une pierre gravée. Les drapeaux, les trottoirs pavés, les bancs, l’éclairage de nuit forment un tout qui rend les projets un peu plus complexes.

Mais en bout de ligne, l’objectif premier, c’est de perpétuer le souvenir des combattants morts à la guerre.

M. Lanteigne note par ailleurs que les pays, où sont enterrés un grand nombre de soldats canadiens, entretiennent jalousement leurs sépultures. Pour le prouver, il explique que l’an dernier une demande peu ordinaire lui est venue des Pays-Bas. On désirait obtenir la photo des soldats canadiens enterrés là-bas pour les ajouter en médaillon aux pierres tombales. Dans ce cas spécifique, Armel Lanteigne fut appelé à fournir cinq photos. Après avoir communiqué avec les familles des disparus, il a réussi à les produire.

Chaque cénotaphe est un projet unique, assure-t-il. Celui de Caraquet commémore le souvenir des défunts des deux Guerres Mondiales, mais chose inusitée, il y est aussi mention de la Guerre des Boers, un conflit qui a déchiré l’Afrique du Sud entre 1899 et 1902. Cependant M. Lanteigne fait remarquer que de cette guerre déjà lointaine on n’a souvenir d’aucune fatalité. «On ne sait pas qui est décédé parce qu’il n’y a pas de registre» nous dit M. Lanteigne.

La remise en état du cénotaphe de Caraquet a déjà sa petite histoire, ajoute-t-il. À l’avant, une statue en bronze représente un jeune soldat qui tient une carte postale de sa mère. Et pour bien marquer l’histoire, la carte en question illustre le Caraquet Flyer, le train de passagers et de marchandises qui desservait la région au siècle dernier.

M. Lanteigne explique que la statue a été coulée en Chine trois ans passés. Toutefois, en 2021 la COVID-19 a semé l’émoi dans le monde, et lorsque le conteneur dans lequel se trouvait la pièce en bronze est arrivé à Vancouver, il est demeuré six mois sur place avant d’être contrôlé.

Armel Lanteigne n’est pas peu fier du monument de Caraquet. C’est le plus cher, assure-t-il, mais chacune des réalisations qu’il a achevée lui procure satisfaction. Il a aussi précisé que la Légion Royale Canadienne 56 de Caraquet, a toujours eu son mot à dire. De plus, un membre de la légion, originaire de la localité où sont érigés les cénotaphes, est appelé à participer à leur mise en œuvre. À Caraquet, ce rôle a incombé à l’ancien chef de police, Aubin Albert.

Et les prochaines rénovations? Paquetville et Saint-Isidore.