Une rentrée scolaire sous le signe du renouvellement dans le Nord-Est

Beaucoup de changements sont à prévoir cette année dans les établissements du District scolaire francophone Nord-Est alors que celui-ci se lance dans un projet ambitieux: réimaginer l’école.

«La COVID-19 n’est pas chose du passé, il faudra continuer de faire attention. Mais j’ose croire qu’on se dirige vers une année scolaire plus normale que les deux précédentes.»

Directeur général du DSF-NE, Marc Pelletier est on ne peut plus qu’enthousiaste à l’aube de la rentrée scolaire. La pression de la pandémie étant moins grande, l’organisation a décidé d’y aller d’un coup d’éclat en déployant son projet d’écoles réimaginées dans l’ensemble de ses 34 établissements.

«On a le vent dans les voiles avec cette initiative. C’est extrêmement motivant pour notre personnel», lance-t-il.

Avec ce projet, les différentes directions d’école se permettent de réinventer une partie de la semaine scolaire traditionnelle, la bonne vieille formule qui consiste en l’apprentissage à la chaîne de matières scolaires en salle de classe.

«On mesure toujours les mêmes choses, comme les résultats en littératie et en mathématiques. Oui, ces connaissances sont essentielles, mais peut-être qu’il y a d’autres choses à mesurer également, comme le développement des compétences, le travail d’équipe, l’initiative, la débrouillardise… Il y a un manque de ce côté et on souhaite pouvoir mieux mesurer ces acquis, car ils sont importants également», affirme M. Pelletier.

Des périodes ont ainsi été libérées à travers l’horaire d’apprentissage régulier afin de permettre aux écoles d’offrir des initiatives visant à améliorer le mieux-être des élèves, de mettre les projets vie-carrière à l’avant-plan ainsi que la valorisation de la communauté.

«On s’attend à ce que les enseignants sortent beaucoup plus souvent avec leurs élèves pour faire de l’apprentissage à l’extérieur du cadre conventionnel de la salle de classe. Non pas que l’école soit un mauvais endroit pour apprendre, mais parce que ce n’est pas seulement le seul lieu où le faire. On veut que les jeunes vivent des expériences pertinentes et signifiantes, qu’ils garnissent leur semaine d’autres choses que seulement des matières scolaires», explique M. Pelletier, notant au passage que le district a mis le transport scolaire à la disposition des écoles gratuitement afin que ces sorties puissent se réaliser.

Concrètement, ce projet prendra différentes formes selon les écoles et les niveaux d’apprentissage. À la polyvalente Aux quatre vents de Dalhousie par exemple, on prévoit mettre en place des classes par champs d’intérêt (sports-études, arts-études, sciences-études, métiers-études, etc.). Les élèves pourront ainsi conjuguer école et passion. Chaque école a proposé sa propre variante au district.

Ce projet de «réinventer l’école» est en gestation depuis quelque temps. La pandémie de la COVID-19 l’a toutefois grandement ralenti puisque l’école a été fermée à la communauté (et vice-versa) pendant deux ans.

«Nous étions conscients, bien avant 2019, que le modèle actuel de l’école devait changer et offrir des expériences aux élèves, quelque chose de plus que du bourrage de crâne. On se devait de le faire, car le pourcentage de décrocheurs internes, les problèmes de santé mentale et les difficultés d’apprentissage étaient tous à la hausse», souligne M. Pelletier, affirmant que la très grande majorité des enseignants souhaitaient voir des changements.

Main-d’œuvre

Aux dires du directeur du DSF-NE, tout semble sous contrôle en ce moment sur le plan de la main-d’œuvre en ce début d’année scolaire, tant au niveau enseignant que non-enseignant (concierge, chauffeur d’autobus, etc.).

À vrai dire, celui-ci va même jusqu’à laisser entendre que les listes de suppléants n’ont jamais été aussi bien garnies qu’en ce moment, ce qui augure donc plutôt bien pour les mois à venir. Qu’à cela ne tienne, le facteur chance doit néanmoins lui aussi être au rendez-vous. Car en dépit de bonnes listes de suppléance, le DSF-NE n’est pas à l’abri de fortes éclosions de COVID-19.

«Notre taux d’absentéisme est demeuré très élevé l’an dernier en raison de la pandémie, et ça donne l’impression que nous sommes à court de personnel. Et ce fut vrai par moment. Actuellement, on sait que la COVID-19 est dans l’air, que le nombre de cas est à la hausse dans la communauté. On ne sait pas encore comment ça va nous affecter, mais on s’attend à devoir puiser dans nos listes», indique M. Pelletier.

Décroissance

À l’opposé du DSF-NO, qui connaît une augmentation surprise de son nombre d’élèves, le DSF-NE entamera la rentrée avec environ 80 jeunes de moins que l’année dernière. Jusqu’à présent, 8800 élèves sont inscrits au district.

«C’est une perte comparativement à 2021, mais ça demeure quand même peu et ça suit la tendance des dernières années. Cela dit, on est très loin de l’hémorragie du début 2000 où l’on perdait des élèves à coup de 500 annuellement», soutient M. Pelletier.

Si au départ, on mettait davantage la décroissance scolaire sur le dos de l’exode urbain, force est de constater que la dénatalité semble depuis s’imposer comme le principal facteur de cette triste réalité dans le nord-est croit le directeur général.

«Oui l’exode joue un rôle, mais la population vieillit et les familles sont plus petites. Reste qu’on semble se diriger vers une stabilité. Celle-ci arrivera probablement lorsqu’on aura atteint la barre des 8500 élèves», estime-t-il.