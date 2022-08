Bonne bière, bon rock à l’Oktoberfest des Acadiens de Bertrand!

Après deux années de pandémie, l’Oktoberfest des Acadiens à Bertrand est de retour dans sa forme classique.

Après avoir été annulé en 2020 et avoir été réduit à un show bénéfice en 2021, l’Oktoberfest des Acadiens est de retour pour une 13e édition dans sa formule habituelle, qui se déroulera du 2 au 4 septembre.

Au programme principal, les deux méga-spectacles, qui auront lieu vendredi et samedi soir sous la grande tente située derrière l’édifice municipal. Le groupe de metal ontarien Finger Eleven, ainsi que la chanteuse québécoise Trouble avec son hommage à la vedette P!NK et le groupe répertoire The Ultimate Showband animeront la soirée du vendredi.

Vixen, un groupe de glam rock des années 80 entièrement composé de femmes, le groupe de rock québécois Les Respectables et Landy Rose Band feront partie du spectacle de samedi.

Les habitués de l’Oktoberfest Big Bad Party Band performeront les deux soirs entre chaque changement d’artistes sur scène pour offrir de la musique toute la soirée.

Pendant la fin de semaine, il y aura aussi des activités familiales avec le coin pour enfants avec jeux gonflables et maquillage, le tournoi de washer et le spectacle de Rafi le Bootlegger.

Il y aura bien sûr la grande dégustation de bière, avec près de 100 produits qui seront mis en valeur.

La responsable des produits de dégustation, Josée Friolet, explique qu’à cause des circonstances exceptionnelles suite à la pandémie, la grande majorité des bières présentes seront locales, venant de microbrasseries de la région et de l’Atlantique comme Les brasseux d’la côte de Tracadie, la Distillerie Fils du Roy de Petit-Paquetville, le verger Belliveau de Memramcook et bien d’autres encore.

«C’était mieux de faire une sélection de l’Atlantique, de rester chez nous, de profiter des produits que l’on a et de les faire découvrir à une plus grande échelle», ajoute l’organisateur de l’Oktoberfest Bernard Frigault.

Il y aura cependant quelques produits d’importation mis en avant, provenant surtout de l’Allemagne et de la Belgique, notamment ceux de la brasserie Delirium et de la brasserie Lindeman’s. Des produits du terroir à déguster seront également offerts pour accompagner les bières offertes.

Pour Bernard Frigault, cet événement est surtout possible grâce au grand soutien de la communauté. «C’est sûr que les commanditaires nous aident beaucoup et la réponse est bonne. Mais je trouve surtout qu’on peut compter sur les citoyens, la communauté, le sentiment d’appartenance d’un petit village qui reçoit beaucoup de monde. Près de 300 bénévoles, c’est pas rien pour une fin de semaine de deux jours, c’est quand même assez gros.»