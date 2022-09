Le temps du lobster roll de retour à Shediac

Du 1er au 18 septembre, 15 restaurants de la région de Shediac participent à l’événement Le temps du lobster roll.

Pendant cette période, chaque restaurant participant servira une guédille au homard unique.

Les amateurs de bonne bouffe pourront déguster des mets préparés et présentés de façon créative par les restaurants suivants: Cabane du Gros-Homard, Chez Ange Bistro, Chez Léo Fried Clams, Dixie Lee, Gabrièle Restaurant, Kuro Sushi, La Coast Restaurant and Bar, La Gare Resto Bar, Lenny’s Take Out, Lobster Deck, Le Moque-Tortue, Seoul Garden, Tait House Restaurant and Bar, The Fisherman Restaurant et The Port.

«Ce n’est pas un hasard si Le temps du lobster roll coïncide avec la saison de pêche au homard, dit le maire de Shediac, Roger Caissie. Nous sommes la Capitale mondiale du homard et chaque année nos citoyens et les touristes attendent avec impatience l’ouverture de la pêche au homard. L’événement est une façon créative de célébrer notre spécialité culinaire, tout en incitant les gens à soutenir nos restaurants locaux et notre industrie du homard.»

Chaque achat d’un «lobster roll» dans un restaurant participant donnera la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 25$ échangeable dans un restaurant.

Les serveurs et serveuses des restaurants participants sont aussi sollicités cette année. Celui ou celle qui aura vendu le plus de «lobster roll» pourra remporter un prix d’une valeur de 250$.

L’initiative est rendue possible grâce à un partenariat entre Expérience Shediac, Centre-ville Shediac Downtown, La Chambre de commerce du Grand Shediac et le Festival du homard de Shediac.