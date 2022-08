Les infirmières diplômées pourront passer leur examen d’entrée au Québec

Des places ont été confirmées pour les infirmières et infirmiers diplômés du Nouveau-Brunswick qui souhaitent passer l’examen d’entrée en sciences infirmières du Québec.

Les infirmières diplômées francophones devaient passer le controversé examen NCLEX pour pouvoir faire leur entrée sur le marché du travail, où une grave pénurie met à mal le système de santé.

Des infirmières francophones se sont plaintes pendant des années d’avoir été désavantagées dans leur accès à la profession en lien avec l’examen NCLEX-RN, notamment en raison d’un manque de ressources préparatoires en français, et ce, même si l’Association des infirmières et infirmiers du N.-B. affirmait qu’il existe des ressources pédagogiques disponibles dans les deux langues officielles.

Certaines d’entre elles se sont résolues à se rendre au Québec pour y passer l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, sauf qu’elles devaient ensuite faire des démarches administratives pour le faire reconnaître dans leur province avant de pouvoir travailler.

«Nous sommes ravis de voir cet engagement», a déclaré le ministre de la Santé, Bruce Fitch. « Nous assurer que tous les diplômés en sciences infirmières ont un accès direct en vue de devenir pleinement immatriculés est un outil de plus pour nous aider alors que nous concentrons nos efforts sur le recrutement et le maintien en poste des professionnels de la santé de notre province.»

Des renseignements expliquant la possibilité de se présenter à l’examen d’entrée en soins infirmiers sont fournis chaque année aux diplômés en sciences infirmières qui demandent à être immatriculés au Nouveau-Brunswick.

En collaboration avec l’Université du Moncton, l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick a ajouté des ressources sur son site Web à l’intention des personnes qui étudient en vue de l’examen du Québec.

«L’association a toujours soutenu et reconnu l’examen d’admission du Québec comme une option pour satisfaire aux exigences d’immatriculation des infirmières et infirmiers au Nouveau-Brunswick», a affirmé la directrice générale, Laurie Janes. «Les diplômés peuvent se sentir plus à l’aise de passer l’examen du Québec, qui est soutenu par nos règlements qui respectent les dispositions entourant la mobilité de la main-d’œuvre des lois canadiennes en matière de libre-échange. »

Une fois l’examen du Québec réussi, les infirmières et infirmiers diplômés devront compléter le processus d’immatriculation au Nouveau-Brunswick par l’entremise d’un nouveau processus simplifié.