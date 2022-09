Réforme municipale: le gouvernement affronte des citoyens devant les tribunaux

Les avocates de la province ne voyaient ni cause ni requérant à la Cour du Banc de la Reine, dans le renvoi juridique initié par Gastien Godin, concernant le rattachement de Chiasson-Savoy à l’entité 15 (Lamèque).

Me Nathalie Thibault, et Me Mylène Hendriks, qui défendaient la province du Nouveau-Brunswick (représentée par le Ministre des Gouvernements locaux), ont d’emblée contesté le droit de M. Gastien Godin d’amener la question en cour. Selon elles, M. Godin «n’a pas la qualité pour agir».

Aux arguments de la province, Me Marc Cormier, l’avocat de M. Godin, a rétorqué que son client avait toute légitimité de requérir contre celle-ci, car «l’intérêt public, ça le rejoint». Il a aussi indiqué que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale étaient en cause.

L’avocat du requérant a ensuite passé en revue le processus qui a amené le ministre Daniel Allain à renverser la recommandation du livre blanc qui proposait le rattachement de Chiasson-Savoy à l’entité 16 (Shippagan). Dans une lettre datée du 15 février, le ministre s’est dit d’accord avec la recommandation du comité consultatif, qui favorise le rattachement du DSL à l’entité 15 (Lamèque).

Selon Me Cormier, cette position ne reposerait sur aucune étude de faisabilité et serait mal fondée puisque le travail du comité consultatif n’aurait pas été fait correctement..

Dans la correspondance du ministre Allain, celui-ci « insiste sur le contenu de la recommandation du comité consultatif (local) pour sa prise de décision», a indiqué Me Cormier. D’ailleurs «Il (le ministre) dit continuellement qu’il s’est inspiré de la recommandation du comité consultatif.»

Or en février, «le comité consultatif était jeune, a ajouté Me Cormier. Il n’était pas au courant (du dossier), et il n’a pas consulté la population.» Il aurait procédé de manière «irrégulière, illégale et antidémocratique».

L’avocat a ensuite fait cas des conséquences de la décision ministérielle. «Ce n’est pas une petite compagnie à un actionnaire: c’est une décision très importante qui a un impact sur beaucoup de monde.»

Un ministre qui ne décide pas?

Me Nathalie Thibault a d’autre part mis en doute l’admissibilité du renvoi comme tel. «La question est-elle justiciable?» s’est-elle demandée.

Elle a expliqué que la lettre du 15 février dernier, qui annonçait la décision du ministre de fusionner Chiasson-Savoy à Lamèque, était en réalité partie d’un processus dans lequel le ministre n’aurait qu’un pouvoir de recommandation auprès du lieutenant-gouverneur en Conseil (le cabinet).

Toute décision relative aux regroupements municipaux appartiendrait au cabinet, car selon l’article 24(1) de la loi sur la Gouvernance locale, «le ministre fait la recommandation et le cabinet peut fusionner deux entités locales par règlement.» a résumé Me Thibault.

«Jusqu’à hier, il n’y avait pas de décret du lieutenant-gouverneur en conseil», mais l’avocate de la province a expliqué qu’au cours des dernières heures un décret officialisant le rattachement de Chiasson-Savoy à l’entité 15 a été adopté par le cabinet.

«Et la décision du cabinet n’est pas justiciable, parce qu’elle fait partie d’un privilège législatif dans lequel les tribunaux n’empiètent pas, à moins d’une violation de la loi ou de la Charte (des droits et libertés).»

En clôture de séance, Gastien Godin s’est dit stupéfait par la position adoptée par la province: «C’est aberrant! La défense de la province, c’est: « le ministre n’a pas pris de décision! »»

M. Godin s’est d’autre part interrogé sur l’argument voulant que la cause ne devrait pas être entendue parce que la décision ne fut pas prise par le ministre, mais par le cabinet.

«Si la cour donnait raison à la province, les gouvernants, les autorités (pourraient) décider des choses de manière abusive, arbitraire et irrégulière. […] Là où il y aurait irrégularité, il n’y aurait aucune forme d’appel. On n’aurait plus aucun pouvoir d’intervenir pour corriger», a-t-il conclu.

La juge Danie Roy a annoncé qu’elle prendra la cause en délibéré.