600 élèves de plus dans le DSF-Sud: «des classes vont déborder»

Entre 500 et 600 élèves additionnels se grefferont aux établissements du District scolaire francophone Sud (DSF-Sud) à la rentrée. Un sérieux casse-tête lorsque l’on sait que certaines écoles débordaient déjà l’année dernière.

«On savait qu’on aurait probablement à gérer une augmentation de notre nombre d’élèves cette année encore, mais pas à ce point. Là, c’est une vraie surprise.»

Directrice générale du DSF-Sud, Monique Boudreau avoue qu’elle ne s’attendait pas à un afflux aussi important de nouveaux élèves cette année. Habitué à composer avec des hausses d’élèves depuis quelques années déjà, le district devra une fois de plus faire de petits miracles.

Selon les données préliminaires des inscriptions, le district comptera quelque 16 025 élèves à la rentrée. C’est plus que les districts scolaires francophones Nord-Est (8800) et Nord-Ouest (5013) réunis.

«On est toujours content de voir cette belle croissance. Cela dit, ça crée évidemment des débordements dans nos salles de classe qui étaient déjà bondées», indique Mme Boudreau.

Si la hausse du nombre d’élèves se fait ressentir partout au district, elle demeure plus pointue dans les régions de Moncton, Dieppe et Fredericton. Du coup, cette augmentation aiguë n’est pas sans conséquence puisque certaines écoles débordaient déjà en 2021-22.

«Ça nous force à faire de la gymnastique comme, par exemple, à transformer des laboratoires de sciences ou d’informatique en salle de classe», note la directrice générale.

Bonne nouvelle toutefois. Le nouveau complexe scolaire toujours en chantier ouvrira partiellement ses portes aux élèves de la 6e à 8e année dès janvier, ce qui devrait décongestionner les écoles Champlain, Sommet et Odyssée. Cette école devrait du coup aider grandement à résoudre le problème de surpopulation, aujourd’hui, mais aussi pour quelques années.

L’impact de cette hausse sans précédent de population étudiante se fait également sentir au niveau des ressources humaines alors que le DSF-Sud compose depuis un moment déjà avec des pénuries de main-d’œuvre. Déjà, celui-ci annonce qu’il manque 17 chauffeurs d’autobus permanents pour commencer l’année.

«C’était un de nos gros casse-tête l’an dernier et ce l’est malheureusement toujours cette année. On s’apprête justement à envoyer une note à certains parents pour leur signifier qu’il se peut que certains trajets connaissent des retards ou soient même annulés. C’est certainement l’un de nos grands défis», dit-elle.

Celle-ci souligne toutefois que dix chauffeurs additionnels devraient terminer leur formation d’ici la fin du mois, ce qui soulagera le réseau.

Au niveau de la salle de classe, Mme Boudreau insiste sur le fait qu’en dépit des problèmes de ressources humaines, chacune d’entre elle aura son professeur titulaire. Pour ce faire toutefois, les directions d’écoles ont eu à puiser par endroit au sein de leurs équipes d’enseignants ressources et d’appui, ce qui occasionne d’autres défis.

«Ces débordements nous forcent à embaucher d’autres membres du personnel et font en sorte que nos listes de suppléants commencent déjà à diminuer», admet Mme Boudreau.

La pénurie de personnel et le manque de suppléants se feraient particulièrement ressentir dans les régions de Fredericton, Saint-Jean et Miramichi.

Malgré ces défis logistiques, la directrice générale soutient que les troupes demeurent plus motivées que jamais.

«Il y a vraiment une belle énergie au sein de notre personnel, les batteries sont rechargées. Les deux dernières années n’ont pas été faciles en raison de la pandémie, mais là on sent que c’est graduellement derrière nous et que l’on pourra davantage concentrer nos efforts sur la pédagogie et le mieux-être des élèves plutôt que sur l’application de mesures et de restrictions», dit-elle.

L’autre aspect positif, c’est également la poursuite de son virage en apprentissage, soit l’application du programme S’entr’Apprendre. En place depuis quelque temps déjà, cette vision vise à casser le moule de l’école traditionnel en misant sur les compétences des élèves, le décloisonnement de l’enseignement et l’engagement communautaire.