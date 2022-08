Vivre sa vie pleinement malgré une maladie rare

Âgé de 9 ans, Justin Dionne est, en grande partie, un petit garçon comme les autres. À une exception près: il est atteint d’amyotrophie spinale, une maladie génétique rare caractérisée par la faiblesse musculaire.

L’amyotrophie spinale (AS) touche environ une naissance sur 6000. Environ une personne sur 40 est porteuse génétique de la maladie, c’est-à-dire qu’elle porte le gène mutant sans toutefois être atteinte de la maladie.

L’AS touche tous les muscles du corps. Cela fait donc en sorte que cette maladie neurologique dégénérative peut avoir des effets néfastes sur certaines fonctions du corps humain comme la marche, la déglutition et même la respiration. Les cas les plus graves peuvent entraîner la mort à un très jeune âge.

Justin Dionne est atteint d’amyotrophie spinale depuis la naissance, mais ce n’est que vers l’âge de quatre ans qu’un diagnostic précis est porté.

«Tout semblait normal jusqu’à l’âge de trois ans. C’est là que l’on a commencé à voir de petites choses. Il avait de la difficulté à se lever ou monter les escaliers. Il avait les mains qui tremblaient un peu et il tombait pour aucune raison», raconte Janik Dionne, le père de Justin.

Après avoir consulté des médecins de famille, des pédiatres et des physiothérapeutes, on suggère à M. Dionne et son épouse d’aller voir un neurologue.

«Même lui ne savait pas trop ce que c’était alors on n’a pas pris quatre chemins. On a fait un test génétique qui nous a donné comme résultat qu’il était atteint d’amyotrophie spinale.»

Selon le père de famille, la nouvelle a pour le moins été déstabilisante. La famille, qui habite dans la région de Saint-Jean, a d’ailleurs dû se rendre à Ottawa afin de rencontrer un spécialiste, ce qui a mené à l’adoption d’un traitement pour atténuer les effets de la maladie.

La maladie est d’ailleurs divisée en quatre types qui varient selon la gravité des symptômes. Dans le cas de Justin, Janik Dionne explique qu’il est du type 3, qui est une forme moins agressive de la maladie, mais qui peut tout de même engendrer des difficultés à courir, à se relever du sol et à grimper des escaliers.

En général, la personne peut continuer à marcher pendant de nombreuses années après l’établissement du diagnostic, mais les symptômes peuvent être beaucoup plus variables que dans les autres formes de la maladie.

La vie au quotidien

Malgré les défis, Justin Dionne tente de vivre pleinement sa vie. Au quotidien, les restrictions imposées au jeune garçon ne sont pas tellement nombreuses. Il est capable d’aller à l’école, faire des sports comme le baseball, le football ou le hockey, participer à des camps d’été et ainsi de suite.

Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’a pas de limites.

«Ses jambes se fatiguent plus vite qu’un enfant normal, donc il ne peut pas faire de longues marches ou courir trop longtemps. On essaie vraiment de le pousser à la limite de ce qu’il peut faire», explique Janik Dionne.

Par conséquent, Justin sera placé dans un contexte dans lequel il ne sera pas surchargé. Au baseball, il sera plutôt lanceur ou joueur de premier but. Au football, il sera bloqueur.

La nuit, il doit dormir avec des prothèses aux jambes afin qu’elles ne perdent pas de leur élasticité. Il doit prendre l’ascenseur à l’école et éviter de transporter des choses trop lourdes.

«On essaie de conserver son énergie et ses muscles pour qu’il fasse les activités qui lui plaisent et pour qu’il puisse continuer à s’épanouir.»

M. Dionne salue d’ailleurs la résilience de son fils qu’il considère comme un exemple à suivre pour bien des gens.

«Il a une bonne attitude. On a toujours essayé de dire à Justin que si tu tombes, tu te relèves et tu continues. Il a des hauts et des bas comme tout le monde, mais on essaie de mettre l’accent sur ce qu’il est capable de faire et non sur ce qu’il n’est pas capable de faire.»

Un des médicaments les plus dispendieux au monde

Afin de maintenir une bonne qualité de vie dans les circonstances, la famille Dionne a dû se tourner, en mars 2018, vers l’un des médicaments les plus dispendieux au monde, le SPINRAZA. Il s’agit du premier traitement ayant été approuvé au Canada.

Selon ce qu’explique Janik Dionne, le traitement commence par une ponction lombaire qui permet d’enlever du liquide cérébrospinal pour ensuite injecter le médicament.

Le coût du traitement, effectué aux quatre mois, s’élève à environ 375 000$ par année. Heureusement, celui-ci est couvert par l’employeur de M. Dionne, par l’entremise d’une assurance privée.

«On a été choyé d’avoir accès au médicament en bas âge, car il est seulement disponible au Canada depuis octobre 2017. Si ça avait été ma fille plus vieille qui avait reçu un diagnostic de la sorte, ça aurait été bien plus difficile.»

Au Nouveau-Brunswick, le régime public couvre les coûts associés au médicament. Le processus est toutefois un peu plus complexe selon M. Dionne.

«On s’est beaucoup battu au début pour que le médicament soit disponible au Nouveau-Brunswick. On a rencontré le premier ministre et le ministre de la Santé de la province, ainsi qu’une ministre fédérale. Le fait d’avoir ce médicament a été une belle victoire pour la communauté SMA, mais la bataille n’est pas terminée.»

M. Dionne ne cache pas que le futur de Justin peut parfois devenir une source d’inquiétude.

«Il y a toujours des incertitudes. On veut qu’il soit indépendant, qu’il puisse aller à l’université, se trouver une compagne, un travail et être heureux. On a vu les effets à long terme de cette maladie, surtout sans médicaments.»

Il s’inquiète d’ailleurs de ce qui adviendra de son fils lorsqu’il aura atteint l’âge adulte. À l’exception du Québec, l’accès à un traitement approuvé est difficile pour les adultes souffrant d’AS.

«Tout de suite, le médicament aide, mais ça reste une maladie dégénérative. On ne sait pas ce qui va se passer dans quelques années et lorsqu’il sera adulte. Il y a aussi le fait qu’il peut être difficile de naviguer dans les divers systèmes d’approbation de médicaments, en raison du côté financier et politique.»

Afin de faire avancer la cause, Janik Dionne fait partie de l’organisme Cure SMA (Spinal Muscular Atrophy ou amyotrophie spinale en français) qui a comme mission de travailler à la découverte de traitements et d’un remède contre l’AS, en plus de soutenir les familles touchées par cette maladie.

Le prochain objectif de M. Dionne et du reste des membres de Cure SMA est de permettre un accès aux traitements contre l’AS pour les enfants et les adultes, partout au Canada.

«On se bat pour ces gens qui sont atteints d’AS depuis plusieurs années et qui n’avaient rien. Là, les médicaments sont disponibles. Ce sont aussi pour ceux qui vont découvrir qu’ils sont atteints – aussi tôt que la naissance – et qui vont avoir besoin de médicament le plus vite possible.»

Le groupe a toutefois frappé un obstacle hier alors que l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) s’est prononcée, mardi, contre le remboursement public de SPINRAZA pour les adultes atteints d’amyotrophie spinale.

Pour Janik Dionne, cela signifie que les membres de Cure SMA devront travailler encore plus fort auprès des gouvernements provinciaux afin de les inciter à suivre l’exemple du Québec et de permettre l’accessibilité aux médicaments traitant l’AS.